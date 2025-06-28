إيلاف من عمّان: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تفاعلاً ملحوظًا مع الذكرى الحادية والثلاثين لميلاد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي توافق 28 حزيران (يونيو) من كل عام، حيث احتفى كثير من الأردنيين وشخصيات عامة بالمناسبة.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد، تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، أرفقتها بصورة تجمع الأمير الحسين بابنته الأميرة إيمان، وكتبت فيها: "كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا. كل عام والحسين الغالي بألف خير"، في رسالة شخصية طغى عليها الطابع العائلي الحميم.

في المقابل، وجّهت السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمّان تهنئة رسمية لولي العهد، عبر منشور تضمن صورة تجمعه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أثناء استقبالهما من قبل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في واشنطن. وعلّقت السفارة قائلة: "تتمنى السفارة الأميركية في الأردن لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله عيد ميلاد سعيد!"

ويُعد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الابن البكر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وقد وُلد في العاصمة عمّان بتاريخ 28 حزيران (يونيو) 1994، الموافق لـ19 محرم 1415 هـ، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم، وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وفي الثاني من تموز (يوليو) 2009، صدرت الإرادة الملكية بتسميته وليًا للعهد، وفقًا لأحكام الدستور الأردني. ويحمل الأمير الحسين رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية، وكان قد تخرّج في عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أبرز المؤسسات العسكرية العالمية.

أما على الصعيد الأكاديمي، فقد أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" بالأردن عام 2012، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على درجة البكالوريوس في "التاريخ الدولي" من جامعة "جورجتاون" في عام 2016.