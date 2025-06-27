إيلاف من تونس: سجّلت المملكة العربية السعودية حضورًا فنيًا وإعلاميًا لافتًا في ختام الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، التي أُقيمت مساء يوم أمس الخميس في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة التونسية.

وشهد الحفل عرضًا موسيقيًا بصريًا بعنوان "الخيل والليل"، من تأليف الموسيقار التونسي كريم ثليبي وقيادة المايسترو راسم دمق، قدّمه فنانون من ست دول عربية، من بينهم الفنان السعودي عبد المجيد إبراهيم الذي شارك إلى جانب فنانين من تونس ولبنان واليمن والمغرب وموريتانيا، في أمسية مزجت بين الرؤية المعاصرة والبعد الرمزي للخيال العربي. وتضمّن العرض تحية خاصة لفلسطين، عبر أغنية مشتركة قدّمتها الفنانتان سهى المصري وكريستيا كساب.

وتميّزت السعودية في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية بعدد من الجوائز البارزة، من بينها الجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية الإذاعية عن "باص المدرسة"، والجائزة الثانية في فئة المنوعات والسهرات التلفزيونية عن برنامج "هذا مكانك". كما حصلت إذاعة السعودية على الجائزة الثانية في الدراما الإذاعية عن "خوف (الجزء الثاني)"، وفي برامج الشباب عن "إشراقة من الظل"، بينما فاز برنامج "صباحكم سعودي" من مجموعة MBC بالجائزة الثانية في فئة البرامج التفاعلية.

وشملت الجوائز الأخرى فوز دول عربية بعدة جوائز أولى، منها قطر في الوثائقيات حول القضية الفلسطينية، وفلسطين في الأخبار التلفزيونية، وتونس في الدراما الإذاعية، والكويت في البرامج الثقافية والمنوعات، في تأكيد على تنوّع المشهد الإعلامي العربي والتزامه بقضايا الواقع.

بلغ عدد المشاركات في الدورة الحالية 299 عملًا إذاعيًا وتلفزيونيًا، ما اعتُبر دليلًا على الزخم المهني والحرص من قبل الهيئات الرسمية والخاصة في الدول العربية على المنافسة وتقديم محتوى نوعي. وأكّد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، على أهمية المهرجان كمنصة لتكريم الإبداع وتعزيز التعاون الإعلامي العربي.