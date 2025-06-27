إيلاف من الرباط: وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحماس مع أشهر أغانيه، أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، أخيرا حفلا فنيا على منصة "النهضة" بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان "موازين – إيقاعات العالم".



حضور جماهير غفير في حفل راغب علامة في مهرجان "موازين"

أجواء احتفالية

تميز حفل علامة، الذي يندرج ضمن برمجة المنصة الشرقية المخصصة لأبرز نجوم العالم العربي، بأداء حي جمع بين الإتقان الفني والتواصل المباشر مع الجمهور، حيث استمر الحاضرون في الترديد الجماعي لكلمات الأغاني والرقص على أنغامها طوال السهرة.

وقدم علامة، خلال هذا الحفل، باقة من أنجح أغانيه التي تركت بصمة في مسيرته الفنية، منها "قلبي عشقها"، و"نسيني الدنيا" و"اللي باعنا"، إلى جانب مقاطع من أعماله الحديثة التي حظيت بإعجاب واسع من الحضور، الذين امتلأت بهم ساحة "النهضة".

وشهدت منصة "النهضة" أجواء احتفالية استثنائية، تفاعل خلالها راغب علامة مع جمهوره بحماس واضح، مضفيا من خلال أدائه التفاعلي وحركاته الراقصة، جوا من البهجة والفرح، معبرا عن تقديره الكبير لجمهوره الذي وصفه بـ"المتفرد والمخلص".



يسرا سعوف

قبل صعود النجم اللبناني على الخشبة، قدمت الفنانة المغربية يسرا سعوف، تشكيلة متنوعة من الأغاني المغربية، التي لاقت تجاوبا كبيرا من الجمهور، شملت "يا بنت بلادي"، و"مول الكوتشي" و"هاكا ماما"، بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة "حبيبي مختلف"، التي أضفت لمسة مميزة إلى أدائها وسط تفاعل من الحاضرين في أجواء احتفالية تحمل عبق التراث المغربي الأصيل.



مغرب الثقافات

تقام الدورة العشرون لمهرجان "موازين - إيقاعات العالم"، من 20 إلى 28 يونيو الجاري، تحت رعاية الملك محمد السادس. وتقترح برنامجا غنيا متنوعا، يجمع أبرز النجوم العرب والعالميين، ما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور ومشاهير الفنانين.

ويعد مهرجان "موازين"، الذي رأى النور بمبادرة من جمعية "مغرب الثقافات"، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، في إطار الانفتاح على الثقافات ومنح الجمهور رحلة سفر موسيقية لجميع بقاع العالم، موعداً لا بديل له لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب.

وتعد جمعية "مغرب الثقافات"، التي تأسست في 2001، هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وخلال بحثه عن الانفتاح والتبادل، تمكن المهرجان، فضلاً عن مئات الفنانين وملايين المتفرجين، من جمع مفكرين ومثقفين، لطرح أفكارهم وتأملاتهم، خلال الندوات والموائد المستديرة المبرمجة.





راغب علامة في مهرجان "موازين"

جودة وأصالة

يسعى المهرجان، على مستوى الفلسفة والقيم، حسب منظميه، إلى "المشاركة والتبادل"، عبر تشجيع التبادل بين الفنانين والجمهور وبين الفنانين أنفسهم؛ و"التسامح والانفتاح"، عبر ضمان تمثيلية أكبر لمختلف الثقافات؛ و"تنوع الأساليب والفنون"، من خلال الانفتاح بشكل أكبر على جميع أشكال التعبير الفني؛ و"الأصالة والمعاصرة"، عبر التحام الفنون التقليدية بأشكال التعبير الأكثر معاصرة؛ و"الجودة والأصالة"، عبر الحفاظ عل الموروثات الثقافية؛ و"الولوجية"، عبر تمكين جميع الأفراد من إمكانية الولوج مجاناً إلى نسبة كبيرة من العروض.

وفضلاً عن التزامه، في مجال النهوض بالموسیقى المغربیة، حيث يكرس نسبة مهمة من برمجته لمواهب الساحة الوطنیة، يعتبر "موازين"، حسب منظميه دعامة أساسیة للاقتصاد السياحي الجهوي، وفاعلاً من الدرجة الأولى في مجال خلق صناعة حقیقیةللفرجة بالمغرب.

ويرى المنظمون أن من بين علامات نجاح هذا المهرجان متابعة بمتوسط نحو مليونين و500 ألف شخص لفعاليات كل دورة من دوراته الأخيرة. ومنذ سنة 2012، يعتبر "موازين"، حسب منظميه، "الحدث المغربي الوحيد الذي لا يتلقى أي مساهمة عامة بفضل تطويره لنموذج تجاري موثوق ومربح".