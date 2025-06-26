إيلاف من الرياض: أعلن "يانغو بلاي"، التطبيق السوبر الترفيهي، عن بدء تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية بعنوان "ورد وشوكولاتة"، في تعاون درامي بارز يجمعه مع شركة "العدل جروب". ويأتي هذا العمل ضمن الاستراتيجية الطموحة للتطبيق، التي تستهدف تقديم محتوى عربي عالي الجودة يُلبي تطلعات الجمهور في منطقة الشرق الأوسط.

يُشارك في بطولة المسلسل النجم محمد فراج والنجمة زينة، بالإضافة إلى نخبة من أبرز الممثلين، في عمل يُرتقب أن يقدم تجربة درامية مشوّقة ومؤثرة. وقد تولى كتابة النص الكاتب محمد رجاء، فيما يتولى الإخراج محمد العدل.

ويستند "ورد وشوكولاتة" إلى وقائع حقيقية أثارت جدلاً واسعاً في مصر، ما يمنح النص بعداً واقعياً ومصداقية درامية عميقة.

يُعد هذا العمل إضافة قوية إلى مكتبة الأعمال الأصلية التي تطورها "يانغو بلاي" خصيصًا للجمهور العربي، ويأتي في سياق توجه المنصة نحو تعزيز صناعة الترفيه المحلي. ومن المقرر أن يُعرض المسلسل عبر التطبيق خلال الربع الأخير من عام 2025.

يُذكر أن تطبيق "يانغو بلاي" متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، وعلى مختلف الأجهزة الذكية، ويوفر حالياً اشتراكاً مجانياً لمدة 90 يوماً لفترة محدودة، ما يُتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة موسّعة من المحتوى الحصري والمُصمم خصيصاً لتلبية مختلف الأذواق.