إيلاف من لندن: عاد براد بيت إلى دائرة الضوء، ومعه مظهره الشبابي المثير للدهشة، وقد أثار فيلمه الجديد "فورمولا 1" الإعجاب بقوة، ولكن مظهر الممثل البالغ من العمر 61 عاماً والذي يتحدى تقدمه في السن هو ما سرق الأضواء.

وكتب أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي: "براد بيت أجرى عملية شد وجه "، بينما قال آخر: "الجراح الذي أجرى له عملية شد الوجه يجب أن يكون أغنى شخص على وجه الأرض".

وأثار الممثل تكهنات حول خضوعه لعملية تجميل في عام 2023 بعد ظهوره في ويمبلدون، حيث قال المعجبون إنه بدا أصغر سنا بكثير مما كان عليه قبل عدة سنوات. وفي يوم الأحد، أظهر براد وجهه الناعم وابتسامته الهوليودية مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعد أشهر من نفي مصدر مقرب من الممثل الشائعات التي تحدثت عن خضوعه لعملية جراحية سرية في وجهه.

بمظهره الذي كان حليق الذقن بشكل مثالي تقريبًا، كان براد يشبه نفسه عندما كان أصغر سنًا بشكل مذهل، لقد مرت 16 سنة منذ عمل براد مع النجم جورج كلوني، 63 عامًا، وكان آخر فيلم يجمعهما هو Burn After Reading، لكن عملاقي هوليوود لم يتقدما في العمر يومًا واحدًا.

في العرض الأول، بدا أنيقًا في سترة زرقاء داكنة ذات زر واحد وصدر مزدوج مع بلوزة سوداء شفافة تبرز وتسلط الضوء على طيات صدر السترة المصنوعة من الساتان.

بداية الشائعات

بدأت الشائعات حول خضوع براد لجراحة تجميلية بعد ظهوره في بطولة ويمبلدون العام الماضي، وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على موقع إنستغرام، يعتقد أخصائي تجميل الوجه والطبيب السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الدكتور جوني بيتريدج أن هناك دليلاً رئيسياً على أن براد خضع للجراحة سراً، والتي يمكن أن تتكلف ما يزيد على 100 ألف جنيه إسترليني وفترة نقاهة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وفقاً لتقرير صحيفة "دايلي ميل" اللندنية.

لم يكشف براد مطلقًا ما إذا كان قد خضع لعملية جراحية، لكن الدكتور جوني، مؤسس عيادة JB Aesthetics في لندن ، تكهن بأنه خضع لعملية شد الوجه.

قالوا إنه بشكل عام من المرجح أن تكون هذه الدهون مأخوذة عادة من البطن أو الفخذين، لأنها تدوم لفترة أطول ويمكن أن تؤدي إلى نتيجة أكثر طبيعية.

ويلجأ العديد من المشاهير أيضًا إلى عملية تجميل الجفون، وهي عملية إزالة الجلد فوق العينين لجعل الشخص يبدو أكثر شبابًا.

نقل دهون وحشو في منتصف الوجه

لكن قيل إن براد تجنب هذا، وهو ما كان خطوة جيدة لأنه لم يؤد إلى تغيير جذري في مظهره.

قال الدكتور غاري لينكوف، جراح تجميل في مدينة نيويورك أيضًا: "ما زلت لا أرى دليلًا قاطعًا على خضوعه لعملية شد وجه. تبدو منطقة خط الشعر لديه جيدة، ولا أرى أي دليل واضحًا بالنسبة لي، ولكن من الممكن أن يكون قد خضع لنقل الدهون أو حشو في منتصف وجهه، لقد ذكرت قبل بضع سنوات أنه ربما خضع لهذا الإجراء، لذلك فمن المحتمل بالتأكيد أنه فعل شيئًا مماثلاً مرة أخرى."

وقال الدكتور آدم شينر، جراح التجميل في فلوريدا ومؤلف كتاب "التعريف الحقيقي للجمال" لعام 2017، إن براد قد يبدو أصغر سنا بسبب الطريقة التي ينظر بها شخص ما إلى وجه شخص آخر .

"عندما ننظر إلى وجه شخص ما، يركز دماغنا على منطقة العين والفم أولاً ثم منطقة الجلد وملامح الوجه ثانياً.

"لذا فإن الأمر يميل إلى أن يكون أكثر دراماتيكية عندما يتم العمل على العينين أو الفم، بينما إذا كان الأمر في مناطق أخرى فإنه يميل إلى أن يكون أكثر دقة - مثل العمل الذي نراه هنا."

بالمقارنة بمظهره في السنوات الماضية، بما في ذلك في مهرجان البندقية السينمائي في عام 2019 تكهن بعض المعجبين بأنه خضع لعملية جراحية لأن ذقنه وفكه يبدوان مختلفين.

وكان الجراحون قد اقترحوا في السابق أن براد كان يتلقى مواد مالئة وبوتوكس على مر السنين للحفاظ على مظهره الشبابي، رغم أن هذا لم يتم تأكيده مطلقًا.

واقترح جراحون أيضًا أن براد قد يعتني ببشرته باستخدام المرطبات والوخز بالإبر الدقيقة وإجراءات أخرى.