إيلاف من لوس أنجلوس: تحوّل العرض الأول لفيلم "Smurfs" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إلى لحظة استعراضية للأناقة، حين خطفت النجمة العالمية ريانا الأنظار برفقة ولديها RZA (3 سنوات) وRiot (23 شهرًا)، بإطلالات منسّقة من توقيع كبريات دور الأزياء العالمية.

ريانا، التي تنتظر طفلها الثالث من النجم A$AP Rocky، تألقت بفستان من مجموعة دار "سان لوران" لخريف 2025، من تصميم أنتوني فاكاريلو، حمل لمسات درامية بكشاكش من الدانتيل عند الصدر، وتنورة واسعة، وشريط حريري يُبرز الخصر وبروز بطنها بوضوح. نسّقت إطلالتها مع جاكيت جلدية سوداء، وتسريحة شعر مرفوعة على طريقة الـUpdo، ومكياج وردي ناعم.

أما ولداها فقد سرقا الأضواء بإطلالاتهما المصغّرة من دار "Dior Homme" بإشراف المصمم البريطاني جوناثان أندرسون، والمستوحاة من مجموعته الرجالية الأخيرة في أسبوع الموضة الباريسي.

ظهر Riot ببدلة مخصصة شملت جاكيت أخضر، وقميص أبيض مع بابيون، وشورت واسع، وحذاء أوكسفورد كلاسيكي، في حين ارتدى RZA قميصًا زهريًا مع ربطة عنق وسروال كارغو باللون الأخضر الداكن.

وفي ظهور لاحق في اليوم ذاته، شوهدت ريانا وهي تتناول العشاء مرتدية تنورة ترتر منحوتة من مجموعة Alaïa لصيف-خريف 2025، بخصر منخفض مبطّن، نسّقتها مع سترة قصيرة جداً أظهرت بطنها بالكامل، وأكملت الإطلالة بغطاء رأس باللون الأبيض.

الإطلالات الثلاث أكدت مجددًا مكانة ريانا كأيقونة أزياء لا تُضاهى، تعرف كيف تحوّل المناسبات العائلية إلى عروض مبهرة للأناقة والفخامة.