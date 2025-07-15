إيلاف من واشنطن: سجل عالم الموضة رقمًا قياسيًا جديدًا بعد بيع أول حقيبة "بيركين" أصلية من دار "هيرميس" (Hermès) في مزاد علني بمبلغ غير مسبوق بلغ 10.1 ملايين دولار، وفقًا لما نقله موقع People.

وتمت عملية البيع في العاصمة الفرنسية باريس يوم العاشر من يوليو، خلال مزاد استمر عشر دقائق فقط، تنافس فيه تسعة من هواة جمع التحف، قبل أن تستقر الحقيبة النادرة في حوزة مشترٍ مجهول الهوية من اليابان.

وتعود قصة تصميم الحقيبة الشهيرة إلى عام 1981، عندما التقت الممثلة والمغنية البريطانية جين بيركين بالرئيس التنفيذي لدار "هيرميس" آنذاك، جان لويس دوما، خلال رحلة طيران، ودار بينهما حديث عابر عن حقائب اليد العملية، ما ألهم دوما لتصميم حقيبة جديدة تليق بذوق بيركين وتُحمل اسمها.

وطرحت أول نسخة من "بيركين" في الأسواق عام 1985، ومنذ ذلك الحين تحوّلت إلى واحدة من أكثر الإكسسوارات رفاهية ونُدرة في عالم الأزياء.

وتُعد هذه الحقيبة الأصلية الأغلى من نوعها التي تُباع في مزاد علني على الإطلاق، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لحقيبة "هيرميس كيلي 28" التي بيعت في عام 2021 مقابل أكثر من 500 ألف دولار.

كما أنها ثاني أغلى قطعة أزياء تُباع في التاريخ بعد الحذاء الأحمر الشهير الذي ارتدته جودي غارلاند في فيلم "ساحر أوز" عام 1939، والذي بيع بمبلغ 32.5 مليون دولار في عام 2024، محطمة كل التوقعات في سوق المقتنيات النادرة.

