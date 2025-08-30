إيلاف من بيروت: كشف مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر عن قائمته المحدثة لعام 2025، متضمنًا ترتيب 199 جواز سفر بحسب عدد الوجهات التي تتيح دخولها دون تأشيرة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عالميًا، وهي الأعلى عربيًا، بإمكانية دخول 184 وجهة. في المقابل، احتلت كل من سوريا والعراق وأفغانستان المراتب الأخيرة، بفوارق واسعة في حرية التنقّل مقارنة بأعلى التصنيفات.

وفيما استمر التراجع الأميركي، شهد مؤشر هذا العام صعوداً آسيويًا حاسمًا.

تراجع أميركي

الولايات المتحدة، التي كانت تحتل المرتبة الأولى في عام 2014، تراجعت هذا العام إلى المرتبة العاشرة، في أدنى مركز لها منذ انطلاق المؤشر قبل عشرين عامًا. الجواز الأميركي يتيح حاليًا دخول 182 وجهة دون تأشيرة، ما يضعه في مرتبة متأخرة خلف 33 دولة أخرى، إذا ما احتسبنا التشارك في المراتب.

وقد تزامن هذا التراجع مع توجه سياسي داخلي نحو فرض قيود إضافية: إذ أقرّت إدارة ترامب مؤخرًا ضمن مشروع قانون السياسات الداخلية رسومًا جديدة تحت اسم "رسوم نزاهة التأشيرة"، تبلغ 250 دولارًا على الأقل، ستُفرض على جميع المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين.

صدارة آسيوية

سنغافورة، الجيب الحضري الذي يجيد لغة النفوذ الهادئ، حافظت على صدارة المؤشر، بجواز سفر يسمح بالدخول إلى 193 وجهة حول العالم دون تأشيرة. تليها اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني (190 وجهة)، فيما تتقاسم تسع دول أوروبية المركز الثالث، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا (189 وجهة).

زخم أوروبي

المراكز من الرابع إلى السابع تكاد تكون حكرًا على أوروبا الغربية والشمالية: النمسا، السويد، هولندا، سويسرا، وغيرها من الدول التي تحترف التفاوض المتبادل على الإعفاء من التأشيرات.



المملكة المتحدة تراجعت إلى المرتبة السادسة (186 وجهة)، وهو تراجع رمزي يعكس آثار البريكست طويلة الأمد.

نجاح إماراتي

عربيًا، تُعد الإمارات العربية المتحدة أبرز مفاجآت العقد: فمن المرتبة 42 قبل عشر سنوات إلى المرتبة الثامنة اليوم، بجواز سفر يتيح دخول 184 وجهة بلا تأشيرة. الإمارات تتقاسم هذه المرتبة مع كندا وإستونيا، في ما يمكن وصفه بثمرة استراتيجية ديبلوماسية واقتصادية مركّبة.

قاع المؤشر

أفغانستان تتذيل القائمة (المرتبة 99)، بإمكانية دخول 25 وجهة فقط، تليها سوريا (27 وجهة)، ثم العراق (30 وجهة). الفجوة بين الجواز السنغافوري والأفغاني تبلغ 168 وجهة، وهو فرق لا يمكن تفسيره فقط بالاقتصاد أو الأمن، بل بالتصوّرات السياسية الدولية.

أرقام مختارة

المركز الأول: سنغافورة (193 وجهة)

المركز الثاني: اليابان، كوريا الجنوبية (190)

المركز الثالث: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إلخ (189)

المركز الثامن: الإمارات، كندا، إستونيا (184)

المركز العاشر: الولايات المتحدة، آيسلندا، ليتوانيا (182)

المركز 99: أفغانستان (25 وجهة)

في النهاية، ليس الجواز سوى بطاقة عضوية في نادٍ عالمي لا تُحدده الجغرافيا بل براعة التفاوض. بعض الدول تكتسب مقاعدها بالمراس الديبلوماسي، وبعضها الآخر يُترك على الباب — يملأ الاستمارات ويشرح نفسه مرارًا.