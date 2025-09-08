إيلاف من لندن: لفتت أميرة ويلز، البالغة من العمر 43 عامًا، الأنظار الشهر الماضي بشعرها الأشقر، ولكن في صور جديدة أثناء حضورها بطولة كأس العالم للرغبي للسيدات يوم السبت، كان شعرها أغمق بشكل ملحوظ.

وفي صور متعددة تم التقاطها من زوايا مختلفة أثناء مشاهدتها للمباراة وتحدثها مع الآخرين في الجمهور، بدت وكأنها عادت إلى مظهرها القديم الكلاسيكي الداكن.

من المرجح أن يكون هذا التغيير خبرًا سارًا للكثيرين. فبينما أشاد العديد من المعجبين بشعر كيت الأشقر، انتقده آخرون بشدة.

وانتقد عدد كبير الشعر الأشقر، مما دفع سام ماكنايت، مصفف شعر الأميرة ديانا، إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإدلاء ببيان قوي حول "التعليقات البغيضة" الموجهة إلى كيت.

حيث قال :"أشعر بالصدمة والرعب والانزعاج والاشمئزاز من كل التعليقات المسيئة عن أميرة ويلز. شعر المرأة أمر خاص بها، فهو درعها، ودفاعها، وثقتها بنفسها، وأكثر من ذلك بكثير".

وتابع :"لا أستطيع أن أصدق مدى شر هذه التعليقات ومدى افتقارها إلى أي نوع من التعاطف، ومعظمها من نساء أخريات على ما يبدو، يهاجمن امرأة شابة ضعيفة، ليس لديها خيار، بسبب من تزوجته، والدور الذي لعبته، لمواجهة الجمهور بشجاعة."

ذكر ماكنايت تشخيص إصابة ميدلتون بالسرطان، وقال إنه يعتقد أنها "تفضل الابتعاد عن الساحة العامة". في مارس (آذار) 2024، كشفت ميدلتون عن تشخيص إصابتها بنوع من السرطان .

وأضاف مصفف شعر الأميرة الراحلة ديانا :"لقد مثلت بلادنا ببراعة وهدوء، وبلا أنانية، القوة الناعمة التي لا نزال نتمتع بها كأمة. يؤثر السرطان على الأفراد بشكل مختلف، ولكنه يُغيّر حياة الجميع. لذا، يا إلهي، دعوها وشأنها. عار عليكم".

التشخيص بالسرطان

وفي مارس (آذار) 2024، كشفت الأميرة في بيان مصور أنها تم تشخيص إصابتها بالسرطان وتتلقى العلاج الكيميائي.

بحلول سبتمبر (أيلول) 2024 ، أعلنت أنها خالية من السرطان، ووصفت المحنة التي استمرت تسعة أشهر بأنها "صعبة للغاية" بالنسبة لعائلتها، لكنها قالت إنها تركتها "بشعور متجدد بالأمل وتقدير الحياة".

وفي عام 2024 أيضًا، بدا أن كيت ستغير لون شعرها إلى درجات لون العسل الدافئة، وبحلول أبريل (نيسان) من هذا العام - بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لزواجها من الأمير ويليام - ظهرت بشعر أفتح خلال رحلة ملكية إلى جزيرة مول، وفي بطولة ويمبلدون في شهر يوليو (تموز)، بدت أبرز ملامحها الذهبية أكثر إشراقا.

في 24 أغسطس (آب)، التُقطت لها صورة وهي جالسة في مقعد الراكب في سيارة أثناء حضورها قداسًا في كنيسة كراثي كيرك في بالمورال، اسكتلندا. هناك، كان لون شعرها أفتح من أي وقت مضى. ولكن في 4 سبتمبر (أيلول)، وفي لندن رفقة ويليام، أظهرت إطلالتها الشقراء بشكل أوضح.