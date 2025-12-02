تحتفل منظمة الصحة العالمية في الأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي مازال يمثل تحدياً صحياً عالمياً كبيراً، بعدما تسبب في وفاة 44.1 مليون شخص منذ ظهوره، مع استمرار تسجيل حالات جديدة في مختلف بلدان العالم.

وأظهرت تقديرات المنظمة أن عدد المتعايشين مع الفيروس بلغ 40.8 مليون شخص بنهاية عام 2024، يعيش 65 في المئة منهم في إقليم أفريقيا التابع للمنظمة.

ورغم عدم توفر علاج نهائي لعدوى الإيدز، تشير المنظمة إلى أن التوسع في أدوات الوقاية والتشخيص والعلاج، بما في ذلك علاج العدوى الانتهازية، أسهم في تحول الإصابة بالفيروس إلى حالة صحية مزمنة قابلة للإدارة، تُمكّن المصابين من التمتع بحياة طويلة وصحية.

كانت ليلى -اسم مستعار- حاملاً في شهرها الثاني عندما علمت أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، في أغسطس/آب العام الماضي.

بعد أسابيع، أنكر زوجها نسب الجنين إليه عندما أظهرت الفحوصات أنه لا يحمل الفيروس، واتهمها أنها على علاقة بشخص آخر نقل العدوى إليها، وهو ما تنفيه ليلى.

تقول ليلى: "لم يترك زوجي إنساناً إلا أخبره أنني متعايشة مع الفيروس. لم يبق إلا أن يحكي للقطط والكلاب في الشارع".

فيروس نقص المناعة البشرية، هو عدوى تهاجم الجهاز المناعي في الجسم، مما يضعف قدرته على الدفاع عن نفسه ضد الأمراض، وينتقل عبر ممارسة الجنس بطريقة غير آمنة، والدم، والولادة. ويمكن السيطرة عليه من خلال علاج فعال يَحول دون اكتشاف الفيروس في الدم ويمنع انتقاله إلى الآخرين.

فجأة وجدت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً نفسهاً وجنينها معاً في مواجهة الفيروس، والنظرة السلبية تجاه المتعايشين معه، فضلاً عن معارك قانونية لإثبات نسب الطفل.

يظهر تقرير جديد نشرته منظمة فرونت لاين إيدز، "ارتفاعاً مثيراً للقلق" في حالات الإصابة بالفيروس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبشكل خاص في مصر، في وقت يتباطأ فيه انتشاره في باقي العالم.

التقرير يضيف أن نحو 20 في المئة من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وهو رقم غير مسبوق بحسب المنظمة.

Getty Images صورة تعبيرية

"نواجه المرض وغياب الوعي"

عندما تأكدت ليلى من نتيجة فحوصاتها أصيبت بالصدمة. تقول لبي بي سي "شعرت أن نهايتي وشيكة، وأنني سأموت خلال أسبوع أو أسبوعين بسبب الخوف مما سمعت، رغم أن حالتي الصحية لم تكن خطيرة في ذلك الوقت. لكن هذا ليس أصعب ما واجهته".

كان عليها أن تواجه غياب الوعي بالفيروس في كل مكان، حتى في بعض العيادات الطبية.

تقول إن طبيبة أمراض النساء طلبت منها مغادرة العيادة قبل إتمام الفحص، فور علمها بأنها متعايشة مع الفيروس، وطلبت من المساعدين تعقيم المكان.

"التوعية ينبغي أن تكون لكل الناس وليس للمتعايشين مع الفيروس فقط"، هذا ما تعتقده ليلى.

بعدما وضعت جنينها، أقامت ليلى في منزل أهلها بعض الوقت.

لم تصدق عائلها ادعاءات الزوج بأنها على علاقة برجل آخر، ودعمت مسارها القانوني لإثبات نسب ابنها.

بعد فترة عادت ليلى مع طفلها إلى منزلها في حي راق في القاهرة، حيث غادره الزوج بعد ضغط من أهلها. لكن نظرات الجيران كانت تحمل إدانة بفعل تقول إنها لم ترتكبه، كما تحكى لبي بي سي.

تقول "عشت أياماً صعبة عندما اتصل بعضهم بالحجر الصحي ليحتجزني في المستشفى، خوفاً من العدوى". ثم تدخلت أسرتها لوضع حد لمضايقات الجيران.

Getty Images صورة تعبيرية

لعنة الوصم

يرجح أطباء ليلى إصابتها بالفيروس أثناء عملية جراحية أجرتها قبل زواجها عام 2019.

ولا تظهر أعراض الإصابة بالفيروس بالضرورة بشكل فوري، بل يستغرق الأمر مدة قد تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات، وفقاً لوزارة الصحة البريطانية. وفي حال عدم الحصول على العلاج، يمكن أن يتطور الفيروس إلى المرحلة المتقدمة المعروفة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

لكن زوجها لم يصدق أنها حملت الفيروس طوال هذه المدة دون أن ينتقل إليه.

لا تؤدي ممارسة الجنس مع شخص يحمل الفيروس إلى الإصابة بالفيروس بشكل حتمي، وفقاً لموقع ستانفورد هيلث كير، التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، فمن الصعب حساب نسبة احتمال انتقال العدوى عند التعرض لأحد أسبابه. "قد يصاب الشخص بالعدوى من خلال ممارسة الجنس غير الآمن مرة واحدة أو قد يمارس الشخص الجنس غير الآمن عدة مرات دون أن يصاب بالعدوى".

بدأت ليلى بتوعية الجيران، لكن الوصم ظل يلاحقها.

تقول "ظلوا يفترضون أنني أقيم علاقات جنسية مع أي شخص، وعرض أحدهم أن يُقبّلني طالما أن الفيروس لا ينتقل عبر اللعاب. وقال آخر، لماذا لا نمارس الجنس طالما أن هناك طرق آمنة".

Getty Images صورة تعبيرية

أعداد متزايدة

بعد تشخيص ليلى بالفيروس، وقفت في طابور أحد المستشفيات في القاهرة لاستلام العلاج مع 8 نساء اكتشفن إصابتهن في اليوم نفسه. تقول إنها تتعرف كل يوم على مصابين جدد.

وفقاً لتقرير منظمة "فرونت لاين إيدز" ارتفعت الحالات الجديدة في المنطقة بنسبة 116 في المئة منذ عام 2010. بينما ارتفعت 609 في المئة في مصر خلال الفترة نفسها، في المقابل شهدت الإصابات الجديدة بالفيروس انخفاضاً في العالم بنسبة 39 في المئة خلال الفترة نفسها.

وتحذر المنظمة من أن المنطقة قد تواجه وباءً إقليمياً ربما يخرج عن نطاق السيطرة، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

ويتفاقم هذا الخطر بعد إغلاق مكتب برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023 بسبب نقص التمويل، وهو البرنامج المعني بتنسيق الاستجابة بين الوكالات الأممية والحكومات، وفقاً للتقرير.

تعتقد جولدا عيد مسؤولة البرامج في منظمة فرونت لاين إيدز التي أصدرت التقرير، أنه "لا بد من الاستثمار بشكل مستدام لمواجهة الفيروس. كما أن هناك حاجة ماسة لتنسيق سياسي أقوى لمواجهة الفيروس".

لكن هذا يعتبر تحدياً في ظل العقبات الاقتصادية وأزمات النزوح التي تواجهها عدة دول في المنطقة. لذا تطالب عيد بدمج مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية في برامج الاستجابة الإنسانية والرعاية الصحية الشاملة.

وتشكو عيد من نقص بيانات المحدثة والدقيقة، وهو ما يصعب الاستجابة بشكل صحيح.

كما أن تجريم بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس يلعب دوراً إضافياً في ضعف الاستجابة، كما تؤكد عيد: "الآن بعض الجمعيات تواجه خطراً قانونياً عندما تقدم دعمها لمثليي الجنس ومتعاطي المخدرات والأشخاص العابرين جندرياً، المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالإيدز".

Getty Images صورة تعبيرية

دعم خاص للنساء

تشعر ليلى بالارتياح لأن حالتها باتت مستقرة، وبأن لديها الوعي بكيفية التعامل مع الفيروس، بفضل الأطباء الذين يتابعون حالتها، بالإضافة لمجموعة مغلقة انضمت إليها على فيس بوك.

تدير روزا- 45 عاماً- هذه المجموعة، وهي إحدى شريكات منظمة فرونت لاين إيدز في مصر، وتحمل الفيروس أيضاً منذ أكثر من عشرين عاماً.

خاضت روزا، رحلة العلاج مع زوجها السابق بعدما فقدت جنينها بسبب مضاعفات الإصابة. بعد التعافي من أعراض الفيروس، بدأت روزا رحلة في دعم المتعايشين مع الفيروس.

دعم النساء أولوية بالنسبة لها. تقول: "عندما كنت ألقي أحد التدريبات في اليمن قبل نحو 15 عاماً، وقالت لي إحدى المشاركات: أريد أن أقتل زوجي الذي نقل إلى الفيروس. منذ ذلك اليوم قررت أن أركز مجهودي على دعم المتعايشات مع الإيدز".

الدعم النفسي مرتبط بالتمويل

"قبل أن أتعرف على متعايشين آخرين مع الفيروس، شعرت أنني الوحيدة في العالم التي تحمله"، تحكي روزا لبي بي سي.

لكنها كانت محظوظة، لأنها كانت من بين أول 20 شخصاً اكتشفوا إصابتهم وانضموا لبرنامج الحملة القومية لمكافحة الإيدز في مصر، وهي حملة حكومية، كانت في أوج نشاطها في ذلك الوقت كما تحكى لبي بي سي.

تقول إن البرنامج كان يقدم العلاج الطبي، والدعم النفسي لتخطي هذه الفترة.

الآن يبلغ عدد حاملي الفيروس نحو 30 ألفاً في مصر، وفقاً لوزارة الصحة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

تركز الخدمة الطبية الحكومية في مصر حالياً على تقديم الدواء بشكل مجاني، كما هو الحال في لبنان ودول أخرى في المنطقة، لكن الدعم النفسي والاجتماعي يتراجع بسبب صعوبات التمويل في هذه البلدان.

يظل الدعم الذي تقدمه روزا عبر مجموعتها محدوداً، مقارنة بما تلقته بعد إصابتها قبل 21 عاماً. فهي تقدم التوعية، وتنظم أنشطة ترفيهية، ورشاً يدوية لتساعد أعضاء المجموعة على ممارسة حياتهن بشكل طبيعي.

Getty Images صورة تعبيرية

يشير تقرير منظمة" فرونت لاين إيدز" إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تعاني من نقص في تمويل مشاريع مكافحة نقص فيروس نقص المناعة البشرية تصل نسبته إلى 85 في المئة، وأنها تتلقى أقل من 1 في المئة من إجمالي استثمار التمويل العالمي للفيروس".

الحصول على تمويل مخصص لمواجهة الفيروس صار أصعب خلال السنوات الأخيرة، حيث يركز المانحون على تقديم الدعم الإنساني لفئات أخرى مثل النازحين، كما تقول الدكتورة نادية بدران مديرة جمعية العناية الصحية للتنمية الشاملة، التي تعمل في لبنان منذ نحو 35 عاماً.

تضيف: لا نستطيع التوسع في برامج التوعية أو الدعم النفسي والمجتمعي للمتعايشين مع الفيروس بسبب نقص التمويل، وصرنا نقدم هذه الخدمة ضمن مجموعة خدمات أخرى لضمان استمرارها.

الأدوية التي توفرها الحكومة للمصابين بالفيروس أيضاً تنفق عليها المنح الدولية، كما تقول بدران، وتتخوف من نتائج كارثية إذا تقلص هذا الدعم في المستقبل.

ماذا يخفي المستقبل لحاملي الفيروس؟

الإجابة تتوقف على مدى الدعم النفسي والمجتمعي الذي يحظى به حامل الفيروس، ومدى تقبله لحالته، كما تقول الدكتور نادية بدران.

وتشرح قائلة: "حامل الفيروس مرفوض اجتماعياً، على عكس الشخص المصاب بالسرطان مثلاً يحظى بدعم العائلة. يجب أن يحصل المتعايش مع الفيروس على الدعم، وأن يتقبل وضعه ليكون قادراً على الالتزام بالعلاج، وإلا تتدهور حالته".

وتضيف: هناك شاب لجأ إلينا قبل سنوات، اكتشف إصابته بالفيروس عندما كان عمره 17 عاماً. كان مكتوم القيد (لا يملك أوراق هوية رسمية) وكان لديه عدد من الأزمات النفسية. لم يكن قادراً على تقبل وضعه، فلم يلتزم بالعلاج، وظل يعاني حتى توفي بعد إصابته بالسرطان.

في حالة روزا وليلى، كان دعم المقربين منهما عاملاً أساسياً لتعافيهما من الأعراض، بجانب العلاج الدوائي.

الآن، مرت نحو ثمانية شهور منذ ولدت ليلى طفلها، وقد أثبتت الفحوصات تراجع نسبة الفيروس في دمها.

أما الطفل، الذي فكرت في إجهاضه، خوفاً انتقال الفيروس إليه أثناء الولادة، فبشرها الأطباء قبل أيام بخلوه من الفيروس، بعد أن خضعا معاً لبرنامج علاجي مخصص.

تقول "عندما عرفنا أننا سنواصل حياتنا بشكل طبيعي، شعرنا أن متنا، وبعثنا من جديد. الآن ننتظر حكم القضاء لإثبات نسب ابني، لنطوي هذه الصفحة من حياتنا".