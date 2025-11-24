إيلاف من واشنطن: عبرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن سعادتها يوم الاثنين بقبولها شجرة عيد الميلاد السنوية في البيت الأبيض، وقالت للصحفيين: "سيكون عيدًا رائعًا! سنخطط له".

وبدت ترامب، البالغة من العمر 55 عاما، مرتاحة وهي تستقبل عربة تجرها الخيول تحمل شجرة دائمة الخضرة ضخمة تنمو في بلدة سيدني بوسط ميشيغان.

First Lady Melania Trump receives the 2025 White House Christmas Tree 🌲 pic.twitter.com/exxZAN5Qf6 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 24, 2025

"سيكون الأمر رائعًا! سنبدأ التخطيط اليوم"، قالت السيدة الأولى من الممر الشمالي للبيت الأبيض، مرتدية معطفًا أبيض طويلًا وقفازات حمراء وحذاءً بكعب عالٍ منقوشًا من مانولو بلانيك، وهي ماركة الأحذية التي تتصف بالأناقة والأصالة والخصوصية.

وجذب حذاء السيدة الأولى ميلانيا ترامب وسائل الإعلام الأميركية بقوة، مما جعل الكاميرات والفلاشات ترصده، ويتم نشر الكثير من التفاصيل عنه في الصحف والمواقع وحسابات السوشيال ميديا، وكان لصحيفة "نيويورك بوست" نصيب الأسد من الاهتمام بحذاء السيدة ترامب، بنشرها العديد من الصور له.

ولم ينضم الرئيس ترامب إلى الحدث بعد أن أمضى صباحه على الهاتف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بينما كان فريقه للسياسة الخارجية يسعى إلى إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في عيد الشكر.

ومن المتوقع أن يقضي ترامب عطلة عيد الشكر في منتجع مار إيه لاغو الرئاسي في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

يذكر أن شجرة ميلاد هذا العام الرسمية جاءت من مزارع أشجار كورسون في ميشيغان.