طهران: قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال "أعمال شغب" ليل الخميس في محافظة لورستان بغرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي الذي ألمح الى أنها كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان (جنوب غرب) منذ أيام.



وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن احتجاجات أو سقوط ضحايا خارج محافظة خوزستان، حيث قُتِلَ ثلاثة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات على خلفية شح المياه ليل الخميس الماضي.

أعمال شغب

وأفاد الموقع الالكتروني للتلفزيون "إيريب نيوز" الجمعة "ليل أمس، اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز (في محافظة لورستان) استمرت لساعات"، تخللها "إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين"، أدى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين.

وأشار الى أن بعض المشاركين "زعموا أنهم نزلوا الى الشارع على خلفية مشاكل المياه في خوزستان" المجاورة للورستان، والواقعة الى الجنوب منها.

وشدد على أنه "بعد أعمال الشغب، نزلت قوات الأمن الى شوارع أليكودرز لمواجهة مثيري الشغب (...) والوضع عاد الى طبيعته"، مشيرا الى أن قوات الأمن تقوم "بالبحث عن مطلقي النار".

وتشهد محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه.

وخلال الأيام الماضية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هذه المحافظة، بينهم متظاهر وضابط شرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين.

