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إيلاف من دبي: في تصريح مثير للاستفهام، يتناول صحة الرئيس الأميركي جو بايدن العقلية، غرد النائب روني جاكسون، وهو طبيب خاص سابق في البيت الأبيض انتخب عضوًا في الكونغرس، قائلًا إنه يخاف على الولايات المتحدة مشككًا في ما إذا كان بايدن يملك بالفعل الإدراك العقلي الكافي لأداء مهامه الرئاسية.

قال جاكسون في تغريدته: "تنفجر مدننا بالمخدرات والعنف بسبب سياسات وقف تمويل الشرطة التي يتبعها الديمقراطيون، وينحرف جو بايدن في الحديث عن "مص الدم من الأطفال". لقد فقد الإدراك تمامًا! يحتاج إلى فحص لقواه العقلية الآن!".

Our cities are EXPLODING with drugs & violence because of Democrat “defund the police” policies and the GREAT UNITER Joe Biden deflects to talk about “sucking blood out of kids.” He’s completely LOST it! Needs a cognitive exam NOW!

pic.twitter.com/ot3ZwUc2Bf — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 24, 2021

فبحسب جاكسون، أداء بايدن مقلق، خصوصًا أنه أدلى لشبكة سي أن أن بمعلومات غير مؤكدة بشأن فاعلية لقاحات كورونا، إضافةً إلى تصريح سابق حث فيه على مساعدة الأطفال لمعرفة ما ‏إذا كان هناك رجل صعد إلى سطح القمر أو ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة.

وكان جاكسون طبيبًا شخصيًا للرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترمب. وهو كان في عداد عشرات أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين دعوا بايدن إلى الخضوع لاختبارات تثبت صحته العقلية وأهليته لقيادة الولايات المتحدة.

