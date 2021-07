إيلاف من دبي: في تصريح مثير للاستفهام، يتناول صحة الرئيس الأميركي جو بايدن العقلية، غرد النائب روني جاكسون، وهو طبيب خاص سابق في البيت الأبيض انتخب عضوًا في الكونغرس، قائلًا إنه يخاف على الولايات المتحدة مشككًا في ما إذا كان بايدن يملك بالفعل الإدراك العقلي الكافي لأداء مهامه الرئاسية.

قال جاكسون في تغريدته: "تنفجر مدننا بالمخدرات والعنف بسبب سياسات وقف تمويل الشرطة التي يتبعها الديمقراطيون، وينحرف جو بايدن في الحديث عن "مص الدم من الأطفال". لقد فقد الإدراك تمامًا! يحتاج إلى فحص لقواه العقلية الآن!".

Our cities are EXPLODING with drugs & violence because of Democrat “defund the police” policies and the GREAT UNITER Joe Biden deflects to talk about “sucking blood out of kids.” He’s completely LOST it! Needs a cognitive exam NOW!

