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إيلاف من الرياض: وقّع معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.

وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكداً أنه سيبيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ عن انطلاقة مسلسل "الثمانية" أوّل تجاربه في الكتابة التلفزيونية أواخر يونيو الماضي ، بعد أسابيع من الكشف عن قرب صدور روايته الأولى "تشيللو" والذي متوقع أن يتم البدء بتصويرها فيلم سينمائي قريبا ً .