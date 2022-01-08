قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بيروت: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان السبت توقف منشآتها عن الخدمة بعد قيام محتجين باقتحام محطة تحويل رئيسية والعبث بمعداتها.

ويعاني البلد الصغير انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تستمر أحيانا 20 ساعة في اليوم بسبب أزمة مالية تحول دون استيراد سلع رئيسية من بينها الفيول الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إن متظاهرين غاضبين من انقطاع الكهرباء اقتحموا محطة التحويل الرئيسية في عرمون شمال بيروت السبت.

وأضافت أن المتظاهرين "قاموا بقطع محول الربط 150-220 كيلوفولت، وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون".

وتسبب ذلك "بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولا للانقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية عند الساعة 17,27 (15,27 ت غ)".

وسيفاقم العطل الضغط على المولدات الخاصة التي تواجه عبء توفير الكهرباء في غياب شبه كامل للشبكة الحكومية.

أصحاب المولدات

ورفع أصحاب المولدات الخاصة أسعارهم وقاموا بترشيد الإمدادات في الأشهر الماضية. وارتفعت الأسعار بعد قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا عن الوقود.

ويبلغ معدل فاتورة مولد خاص لاسرة لبنانية ما يزيد على الحد الأدنى الشهري للاجور والبالغ 675 ألف ليرة لبنانية، ما يوازي حاليا 22 دولارا، في وقت تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في السوق السوداء.

ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذي كبّد الحكومة ديونا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين 1975 و1990.