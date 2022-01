بيروت: نبّهت منظمة غير حكومية من أنّ مأساة تلوح في الأفق في بلدة جبلية يقطنها سبعون ألف لاجئ سوري في شرق لبنان، بعدما أعلن مسؤولون محليون حالة طوارئ مع ارتفاع أسعار الوقود الضروري للتدفئة خلال الشتاء القارس.

وتقع بلدة عرسال حيث يقطن أيضاً أربعون ألف لبناني في منطقة البقاع على ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر. وتُعدّ من بين المناطق التي تشهد شتاء قاسياً وانخفاضاً في درجات الحرارة.

📢NEW BLOG: Extreme Weather in Lebanon



Heavy snow. Extreme flooding. Freezing temperatures.



During winter, the dire situation facing #Syrian refugees in #Lebanon is made even more unbearable by brutal weather.



Read our new blog to find out more 👉https://t.co/qitCakIDId pic.twitter.com/eXz3GBWTcv