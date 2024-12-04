إيلاف من الرياض: أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر. تهدف المبادرة إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز التعاون لتحقيق استدامته، مع تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 والأولويات الوطنية المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت سابقاً، خاصة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة مستمرة في استغلال إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لترسيخ الاقتصاد الأزرق كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، وجعل منطقة البحر الأحمر نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مع تعزيز البحث والتطوير والابتكار. كما دعا الجميع للتعاون من أجل حماية سواحل البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات التي تعتمد عليه.

يعد البحر الأحمر واحدًا من أبرز المناطق الطبيعية في المملكة العربية السعودية، بمساحة تمتد إلى 186 ألف كيلومتر مربع وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر. يتميز البحر الأحمر بأنه يضم رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية عالميًا، حيث يحتضن 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم. كما أنه موطن لأرخبيل يضم مئات الجزر، مما يجعله منطقة غنية بالتنوع البيولوجي وموردًا طبيعيًا فريدًا يدعم الحياة البحرية.