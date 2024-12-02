إيلاف من موسكو: رداً على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار الاميركي في تعاملاتها بفرض رسوم جمركية عليها تبلغ 100 %، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن الدولار يتراجع ويتآكل "عالمياً"

ورداً على سؤال عما إذا كان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإجبار الدول على الاستمرار في استخدام الدولار في التسويات التجارية الدولية هو عنصر من عناصر الحرب التجارية، قال بيسكوف: "بدأ الدولار يفقد جاذبيته كعملة احتياطية لعدد من البلدان. وهذه عملية تآكل لجاذبية الدولار، إنها مستمرة وتكتسب القوة".

في الوقت نفسه أكد بيسكوف على أن الأمر لا يتعلق فقط بدول "بريكس"، وأضاف: "بشكل عام، بدأت المزيد والمزيد من البلدان في التحول إلى استخدام العملات الوطنية لإبرام الأنشطة التجارية والاقتصادية والأجنبية"، ووفقاً له "هذه عملية تكتسب زخما في جميع أنحاء العالم".

وفي سياق متصل، وخلال تعليقه على تهديد ترامب بفرض رسوم 100% إذا أنشأت دول "بريكس" عملتها الخاصة أو استمرت في التخلي عن الدولار لصالح العملات الوطنية، أكد بيسكوف أنه "في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة، كما يقولون، أي تستخدم نوعاً من التأثير الاقتصادي لإجبار الدول على التعامل بالدولار، فمن المحتمل أن تعزز هذه الاتجاهات عملية التحول إلى العملات الوطنية".

تهديدات ترامب.. ماذا قال؟

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد الدول التي تحاول الابتعاد عن التعامل بالدولار الأميركي، بالعقاب عن طريق فرض رسوم جمركية إضافية لم يسبق لها مثيل.

وأكد ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، وكان تهديده موجها إلى دول تحالف البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.