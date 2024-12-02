الاستثمار هو وسيلة لتنمية أموالك بمرور الوقت من خلال استثمارها في أصول مختلفة، أحد خيارات الاستثمار الشائعة هو الأسهم، عندما تستثمر في الأسهم تصبح مساهمًا في الشركة ويمكنك الاستفادة من أرباحها ونموها، ومع ذلك، يمكن أن تكون سوق الأسهم متقلبة، ولكن من خلال فهم أساسيات السوق ستستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة وكسب عوائد محتملة على استثمارك، في هذه المقالة سوف نتعرف على الاستثمار في سوق الأسهم بالتفصيل.

ما هو السهم؟

السهم يشبه جزء من شركة يمكنك شراؤها، وعندما تمتلك سهمًا فأنت مساهم مما يعني أن لديك حصة ملكية صغيرة في تلك الشركة، إذا أصدرت شركة 100 سهم وكنت تمتلك سهمًا واحدًا فأنت تمتلك حصة بنسبة 1% في الشركة.

كمساهم، يمكنك كسب المال بطريقتين: الأولي هو أنه إذا ارتفعت قيمة الشركة فقد تزيد قيمة سهمك وقد تبيعه لتحقيق ربح، الثانية تدفع بعض الشركات لمساهميها جزءًا من أرباحها.

ما هو سوق الأسهم؟

سوق الأسهم والمعروف أيضًا باسم سوق الأوراق المالية هي منصة يجتمع المشترون والبائعون لتداول أسهم الشركات المدرجة علنًا، يتم تنظيم السوق من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصة الذي يشرف على عمل البورصات ويضمن امتثال الشركات المدرجة للوائح ومتطلبات الإفصاح.

كيف يعمل سوق الأوراق المالية؟

سوق الأوراق المالية يشبه السوق الكبير حيث يشتري الناس ويبيعون الأسهم، عندما تريد الشركة النمو يمكنها بيع الأسهم لجمع الأموال ويصبح المستثمرون الذين يشترون هذه الأسهم مساهمين مما يعني أنهم يمتلكون جزءًا صغيرًا من الشركة، إذا نجحت الشركة وحققت ربحًا فقد يرتفع سعر السهم ويمكن بعد ذلك بيع الأسهم بسعر أعلى وكسب المال، من ناحية أخرى، إذا لم تنجح الشركة، فقد ينخفض ​​سعر السهم وقد يخسر المستثمر المال.

على سبيل المثال: تخيل أنك تشتري 10 أسهم من شركة بسعر 5 دولار لكل سهم، إذا حققت الشركة أداءً رائعًا وارتفع سعر السهم إلى 10 دولار فيمكنك بيع أسهمك مقابل 100 دولار وتحقيق ربح قدره 50 دولار، ومع ذلك، بسبب بعض العوامل الخارجية أو الداخلية، إذا انخفض سعر السهم إلى 3 دولار فلن تساوي أسهمك سوى 30 دولار وستخسر المال إذا بعتها.

من يحدد سعر السهم؟

يحدد السوق سعر السهم وفقًا لقواعد العرض والطلب المعتادة، عادة، ترتفع أسعار الأسهم عندما تنمو الشركة بسرعة كبيرة أو تحقق أرباحًا جيدة جدًا أو تحصل على طلبات جديدة، ومع ارتفاع الطلب على السهم يرغب المزيد من المستثمرين في شراء السهم مما يزيد من سعره.

افترض أن منتجات الشركة تلقت انخفاضًا عكسيًا مما قلل من الطلب على المنتجات، لا يمكن أن يؤثر هذا سلبًا على إيرادات الشركة فحسب، بل يمكن أن ينخفض ​​سعر السهم أيضًا حيث يرغب المساهمون في بيع أسهمهم بسبب الخوف من خسارة المزيد.

ما هي مؤشرات الأسهم؟

يتم تجميع من الأسهم المتشابهة معًا من الشركات المدرجة في البورصات لتشكيل مؤشر، قد يعتمد التصنيف على حجم الشركة أو الصناعة أو القيمة السوقية أو فئات أخرى، يعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أهم المؤشرات العالمية الذي يتألف من أسهم 500 شركة.

أنواع سوق الأوراق المالية

1 .السوق الأولية

تمثل هذه المرحلة تسجيل الشركة لبيع عدد محدد مسبقًا من الأسهم بهدف جمع الأموال الأساسية، يتم تنفيذها عادةً من خلال طرح عام أولي (IPO) مما يمثل انتقال الشركة إلى كيان مدرج في البورصة.



يعد هذا المسار محوريًا للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل كبير، وغالبًا ما يقوم المستثمرون بتقييم العوامل قبل المشاركة في طرح عام أولي.

2 .السوق الثانوية

يشمل التداول اللاحق للأوراق المالية الصادرة سابقًا بعد بيعها في السوق الأولية، يسهل على المستثمرين بيع الأسهم والخروج الاستراتيجي من استثماراتهم، تتضمن المعاملات قيام مستثمر واحد بشراء أسهم من مستثمر آخر، وعادة ما يتم تسهيل ذلك من خلال وسطاء مثل السماسرة، يقدم السماسرة خططًا متنوعة، كل منها يحمل ميزاته الفريدة مما يؤكد على أهمية فهم هذه الخيارات لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية.

أدوات مالية أساسية للتداول في سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية هي بيئة معقدة وديناميكية حيث يحتاج المتداولون إلى اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، لتحقيق النجاح في هذا المجال، يحتاج المتداولون إلى استخدام أدوات مالية متنوعة يمكن أن تساعدهم في تحليل السوق وتحديد الفرص وتنفيذ الصفقات، بعض الأدوات المالية الأساسية للتداول هي:

- منصة التداول: هو برنامج أو تطبيق يسمح للمتداولين بالوصول إلى السوق ووضع الأوامر ومراقبة المواقف وإدارة حساباتهم.

- أداة الرسم البياني: تساعد أداة الرسم البياني المتداولين على تصور اتجاهات السوق وأنماطها وإشاراتها وتطبيق تقنيات التحليل الفني مثل المؤشرات والمذبذبات وخطوط فيبوناتشي، وهي تعرض تحركات أسعار الأوراق المالية في شكل رسومي، باستخدام أنواع مختلفة من الرسوم البيانية مثل الخط أو الشريط أو الشمعة أو النقطة والرقم.

- أداة المسح: تساعد المتداولين على العثور على الأوراق المالية التي تلبي معايير معينة مثل السعر أو الحجم أو القطاع أو الصناعة أو المؤشرات الفنية، تساعد أداة المسح المتداولين على تضييق نطاق بحثهم والتركيز على الفرص الأكثر وعدًا.

- الاختبار التجريبي: هذه هي الأداة التي تساعد المتداولين على اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم على البيانات التاريخية وتقييم أدائهم ومخاطرهم وربحيتهم، وهي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم وتحسين ثقتهم وانضباطهم.

- مصدر الأخبار: يساعد مصدر اخبار البورصات العالمية المتداولين على البقاء على اطلاع دائم ومستعدين لحركات السوق ودمج التحليل الأساسي في قرارات التداول الخاصة بهم.

هذه بعض الأدوات المالية الأساسية للتداول في سوق الأوراق المالية، ولكن هناك العديد من الأدوات الأخرى التي يمكن للمتداولين استخدامها لتعزيز مهاراتهم ونتائجهم، والمفتاح هو العثور على الأدوات التي تناسب أسلوب التداول والأهداف والتفضيلات الخاصة بالفرد واستخدامها بشكل فعال ومتسق.

الأوراق المالية الرئيسية للتداول في سوق الأوراق المالية

السندات:

تؤمن الشركات الأموال للمبادرات من خلال إصدار السندات والاقتراض من مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتلقون مدفوعات فائدة شهرية منتظمة، هذه التزامات مالية حيث يستثمر المستثمرون الأموال ويتلقون مدفوعات فائدة منتظمة جنبًا إلى جنب مع المبلغ الأصلي عند استحقاق السند، تتضمن تفاصيل السند الحاسمة القيمة الاسمية ومعدل القسيمة وتاريخ الاستحقاق، يتطلب الاستثمار في السندات تتبع تغييرات العائد والتأكيد على أهميتها في الأسواق المالية.

الأسهم:

تؤمن الشركات الأموال من خلال إصدار الأسهم، مما يمكن المستثمرين من اكتساب ملكية الشركة، يشهد المساهمون انجازات الشركة والانتكاسات المحتملة حيث تؤثر ديناميكيات السوق على قيم الأسهم، يتم تداول الأسهم في السوق الثانوية مما يسمح للمستثمرين بالشراء أو البيع بناءً على ظروف السوق الحالية، تتضمن ملكية الأسهم المشاركة في مكاسب وخسائر الشركة، مما يجعلها استثمارًا ديناميكيًا وربما أكثر خطورة.

صناديق الاستثمار المشتركة:

تمكن أدوات صناديق الاستثمار المشتركة من المشاركة غير المباشرة في أسواق الأسهم أو السندات، وتجميع الأموال من مستثمرين مختلفين، تُدار صناديق الاستثمار المشتركة من قبل مديري صناديق محترفين وتصدر وحدات تمثل حيازات المستثمرين، يتم تمثيل عوائد الاستثمار بقيم الوحدات أو يتم دفعها كأرباح للمستثمرين، بالنسبة للمستثمرين الذين يهدفون إلى محفظة متنوعة جيدًا تقدم صناديق الاستثمار المشتركة خيارًا جذابًا حيث توفر التنوع والإدارة الماهرة.