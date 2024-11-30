إيلاف من واشنطن: هدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الدول التي تحاول الابتعاد عن التعامل بالدولار الأميركي، بالعقاب عن طريق فرض رسوم جمركية إضافية لم يسبق لها مثيل.

وأكد ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية مساء السبت.

وكان تهديده موجها إلى دول تحالف البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

في سياق متصل بالعلاقة التجارية مع أميركا في عهد ترامب الذي يبدأ الشهر المقبل (مع بداية 2025)، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه حيال احتمال فرض ترامب قيودًا على التجارة عبر ضفتي المحيط الأطلسي.

وقال شولتس إن ألمانيا تعيش على التجارة مع جميع أنحاء العالم.

وتابع: "سيكون الأمر سيئا بالطبع إذا تم تقييد هذه التجارة الآن، لا ينبغي أن نخدع أنفسنا في هذا الشأن"، وأشار إلى أنه سيكون هناك سؤال كبير حول الكيفية التي يمكن بها تجنب مثل هذه القيود.

وكان ترامب قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي أنه سوف يقوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.