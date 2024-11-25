تحاول فرق الإنقاذ المصرية العثور على 17 مفقودا، إثر غرق مركب سياحي كان يقلّ 45 شخصا قبالة سواحل مدينة مرسى علم شمالي البلاد.

ونجحت فرق مدعومة من الجيش في الوصول إلى 28 سائحا كانوا على متن المركب، وقد نُقلوا لتلقي الرعاية الطبية، بحسب محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي.

وقال حنفي إن الناجين أنقذوا باستخدام مروحية هليكوبتر، مؤكدا استمرار الجهود للوصول إلى مزيد من الناجين.

وإلى جانب طاقم مكون من 14 شخصا، كان على متن المركب 31 سائحا من جنسيات مختلفة، بينهم أربعة بريطانيين، وأمريكيان، وأربعة ألمان، وخمسة إسبان، وبلجيكيان، وصيني، وثلاثة سلوفاكيين، وسويسريان، وبولنديان، ونرويجيان، وفنلندي وأيرلندي، فضلاً عن أربعة مصريين يقضون عطلتهم الأسبوعية.

ولم يتضح بعدُ سبب غرق المركب، الذي أرسل إشارات استغاثة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد أن انطلق في رحلة غطس كان من المقرر لها أن تمتد لخمسة أيام في البحر الأحمر، بحسب السلطات المصرية.

وفي يوم السبت حذرت هيئة الأرصاد المصرية من اضطراب وأمواج عالية في البحر الأحمر، ونصحت بعدم ممارسة أنشطة بحرية يومَي الأحد والاثنين.

وفي صورة من مدينة الغردقة، تظهر قوارب راسية على الشاطئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

واسم المركب الغارق هو "سي ستوري"، وكان قد انطلق في رحلة غطس من ميناء بورتو غالب بمرسى علم يوم الأحد وفق خطة للعودة إلى مارينا الغردقة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتفيد المعلومات الأولية بأن المركب غرق على مقربة من منطقة "شعاب سطايح"، وهي منطقة شعاب مرجانية محببة لدى ممارسي رياضة الغطس.

الشركة التي تشغّل المركب، دايف برو لايف بورد، في مدينة الغردقة، قالت إنه ليس لديها معلومات عن الأمر.

أما موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، فأظهر أن الموقع الأخير الذي شاركه المركب كان على مقربة من الغردقة.

المركب "سي ستوري" يبلغ طوله 144 قدما، وقد صُنع في 2022، وبإمكانه أن يحمل حتى 32 مسافرا. وبه مطعما كامل التجهيز، ويضم 18 كابينة مزدوجة يستخدمها السائحون في رحالات الغطس أملا في استكشاف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وبحسب موقع لايف بورد دوت كوم، تبدأ تكلفة اليوم الواحد على هذا المركب بنحو 126 جنيها استرلينيا (حوالي 158 دولار).

وأوقفت أو قلّصت شركات سياحية عديدة رحلاتها السياحية للبحر الأحمر بسبب مخاوف من الصراع الذي تشهده المنطقة منذ أكثر من عام بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعات مسلحة في قطاع غزة ولبنان واليمن والعراق من جهة أخرى.

ويعد البحر الأحمر وجهة للغطس مشهورة بشعابها المرجانية والحياة البحرية، كما يُعدّ أحد المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران 2023، لقي ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم، وكانوا قد فُقدوا إثر احتراق مركب غطس مصري كانوا على متنه قبالة مرسى علم.