إيلاف من الرياض: وقّع الرئيس التنفيذي لشركة هوادي، عبدالهادي القحطاني، والمدير العام والشريك المؤسس لشركة فاز للرعايات، ريان عرب، اتفاقية إطارية لإدارة الرعايات.

بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة فاز إدارة جميع الرعايات الخاصة بمشاريع هوادي القادمة، بما يحقق التكامل بين الطرفين لتطوير الأعمال محليًا ودوليًا.

خطوة نحو نقلة نوعية

أكد القحطاني أن الاتفاقية تمثل نقلة كبيرة لمستوى وجودة وجدوى المشاريع المستقبلية. وأضاف:

"نتطلع لأن تكون الرعايات التي تنظمها شركة فاز سببًا في تمكين الشركات العالمية والوطنية من تحقيق أهدافها والمساهمة في الازدهار الثقافي والاقتصادي الوطني."

قيمة مضافة لجميع الأطراف

بدوره، أشاد عرب بمكانة شركة هوادي في مجالات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تنظيم الرعايات سيحقق فائدة نوعية. وصرح قائلاً:

"تعد هوادي اسمًا رائدًا وبارزًا في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وتعميق مساهمة الشركات في مشاريعها يعزز الأثر الوطني الإيجابي."

تُعرف شركة هوادي بتنفيذها مشاريع ضخمة تسهم في تحسين جودة الحياة بالمملكة. خلال العام الماضي، أطلقت الشركة عدة مشاريع ثقافية وترفيهية بارزة، من بينها مهرجان المسرح الخليجي ومهرجان الغناء بالفصحى وأوبرا زرقاء اليمامة ومهرجان الرياض الدولي للجاز واجتماع منظمة الإيسيسكو.

تؤكد هذه الإنجازات على التزام هوادي بالمساهمة في بناء مشهد ثقافي غني، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ربط الشركات بالمشاريع الوطنية

وتعد شركة فاز من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الرعايات، إذ تعمل على بناء شراكات فعالة بين العلامات التجارية والمشاريع الرائدة. تهدف الشركة إلى تمكين العلامات الكبرى من ترك بصمة مميزة في المشهد الوطني من خلال رعايتها للمشاريع الثقافية والتنموية.