إيلاف من برلين: زعمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان "مهووسًا" برؤية العدد الكبير جداً من السيارات الألمانية في نيويورك، ويتمنى لو لم يشاهدها مطلقاً.

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، الإيطالية أشارت المستشارة الألمانية السابقة أيضًا إلى أن نظام "كبح الديون" الأسطوري في بلادها أصبح عتيقًا.

في التفاصيل التي نقلتها الصحيفة الإيطالية، زعمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على الاتحاد الأوروبي للتخلص من السيارات الألمانية في مانهاتن.

وقالت ميركل في إطلاق مذكراتها القادمة : "كان دونالد ترامب مهووسًا بحقيقة أنه، في رأيه، يوجد عدد كبير جدًا من السيارات الألمانية في نيويورك".

وقالت ميركل للصحيفة "لقد قال دائما إنه إذا أصبح رئيسا، فسوف يفرض تعريفات جمركية عالية لدرجة أن السيارات الألمانية سوف تختفي من شوارع مانهاتن".

وباعتبارها الزعيمة الأقوى في الاتحاد الأوروبي عندما كانت مستشارة، اصطدمت ميركل مرارا وتكرارا مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، من عام 2017 إلى عام 2021، والتي اتسمت بالتوترات التجارية والخطاب العدواني ضد أوروبا.

ونفت ميركل أن يكون لنظيرها الأميركي ضغينة شخصية ضدها، مضيفة :"لا، في عينيه كنت أجسد ألمانيا"، قالت للصحيفة الإيطالية.

وفي المقابلة، رفضت ميركل أيضًا التكهنات المستمرة بأنها لعبت دورًا في وفاة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أثناء ذروة أزمة منطقة اليورو في عام 2011.

قالت: لا، أنفي ذلك بشكل قاطع، ولم أتدخل قط في الشؤون الداخلية لدولة صديقة، وبدلاً من ذلك أشادت بجهود بيرلسكوني "للتوصل إلى تسويات أوروبية مشتركة"، في حين اعترفت بأن التعاون معه "أصبح أكثر صعوبة" خلال الأزمة المالية .

ولم تدل ميركل برأيها بشكل مباشر في الانتخابات الألمانية المقبلة ، حيث من المتوقع أن يظهر حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي كأكبر حزب، وفقا لاستطلاعات الرأي .

واقترحت أن يتم إصلاح نظام كبح الديون المثير للجدل في ألمانيا - والذي يحد من العجز الهيكلي في الميزانية إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت ميركل "أعتقد أنه في الوضع الحالي، وفي مواجهة العديد من التحديات الجديدة، ينبغي الإصلاح - ليس لدعم الإنفاق الاجتماعي، بل الاستثمارات ".



