أعلن القائمون على لعبة روبلوكس، أنها ستمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من مراسلة الآخرين على منصة الألعاب عبر الإنترنت كجزء من الجهود الجديدة لحماية الأطفال.

ولن يتمكن الأطفال مستخدمي اللعبة من إرسال رسائل مباشرة داخلها ما لم يحصلوا على إذن أحد الوالدين أو الأوصياء البالغين.

وسيتمكن الآباء أيضاً من مراجعة وإدارة حساب طفلهم، بما في ذلك رؤية قائمة أصدقائهم عبر الإنترنت، وتحديد حدود يومية لوقت لعبهم.

ووفقاً لبحث أوفكوم Ofcom، وهي جهة المتابعة والتنظيم للإعلام في بريطانيا، تعد روبلوكس منصة الألعاب الأكثر شعبية للأطفال من سن 8 إلى 12 عاماً في المملكة المتحدة، ولكن تم حثها على جعل ألعابها أكثر أماناً للأطفال.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في طرح التغييرات اعتباراً من يوم الاثنين، وسيتم تنفيذها بالكامل بحلول نهاية آذار (مارس) 2025.

ويعني ذلك أن الأطفال الصغار سيظلون قادرين على الوصول إلى المحادثات العامة التي يراها الجميع في الألعاب، حتى يتمكنوا من التحدث إلى أصدقائهم، ولكن لا يمكنهم إجراء محادثات خاصة دون موافقة الوالدين.

وقال مات كوفمان، كبير مسؤولي السلامة في شركة روبلوكس، إن اللعبة يلعبها 88 مليون شخص كل يوم، وأكثر من 10 في المئة من إجمالي موظفيها، أي ما يعادل آلاف الأشخاص، يعملون على ميزات السلامة في المنصة. وقال "مع نمو منصتنا بصورة كبيرة، أدركنا دائماً أن نهجنا للسلامة يجب أن يتطور معها".

وإلى جانب منع الأطفال من إرسال رسائل مباشرة عبر المنصة، سيتوفر للآباء المزيد من الطرق لرؤية وإدارة نشاط أطفالهم بسهولة.

ويجب على الآباء والأوصياء تأكيد هويتهم وعمرهم باستخدام شكل من أشكال الهوية الصادرة عن الحكومة أو بطاقة ائتمان من أجل الوصول إلى تصريحات الوالدين لأطفالهم، عبر حسابهم المرتبط.

وأقر كوفمان بأن التحقق من الهوية يمثل تحدياً تواجهه الكثير من شركات التكنولوجيا، ودعا الآباء إلى التأكد من أن الطفل لديه العمر الصحيح في حسابه. وقال: "هدفنا هو الحفاظ على سلامة جميع المستخدمين، بغض النظر عن أعمارهم".

"نشجع الآباء على العمل مع أطفالهم لإنشاء حسابات ونأمل أن نضمن أن أطفالهم يستخدمون أعمارهم الدقيقة عند التسجيل".

وقال ريتشارد كولارد، المدير المساعد لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في مؤسسة NSPCC الخيرية للأطفال في بريطانيا، إن التغييرات "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

لكنه قال إنها بحاجة إلى الدعم بطرق فعالة للتحقق من عمر المستخدم والتأكد منه من أجل "ترجمتها إلى تجارب أكثر أماناً للأطفال".

وأضاف: "يجب على روبلوكس أن تجعل هذا أولوية لمعالجة الضرر الذي يحدث على موقعها وحماية الأطفال الصغار.

إرشادات النضج

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وأعلنت روبلوكس أيضاً أنها تخطط لتبسيط أوصاف المحتوى على المنصة. وقالت إنها ستستبدل توصيات العمر لبعض الألعاب بـ "علامات المحتوى" التي تحدد ببساطة طبيعة اللعبة. وقالت إن هذا يعني أن الآباء يمكنهم اتخاذ القرارات بناءً على نضج طفلهم، وليس سنهم.

وتتراوح درجات النضج من "الحد الأدنى"، والتي قد تشمل العنف الخفيف فيما ندر أو الخوف فيما ندر، إلى "المحظور" - والتي قد تحتوي على محتوى أكثر نضجًا مثل العنف القوي أو اللغة أو الكثير من الدم.

بشكل تلقائي، لن يتمكن مستخدمو روبلوكس الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات من الوصول إلا إلى "الحد الأدنى" أو تجارب "خفيفة" - ولكن يمكن للوالدين السماح لهم بلعب ألعاب "معتدلة" بموافقتهم.

ولكن لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى الألعاب "المحظورة" حتى يبلغوا 17 عاماً على الأقل، وأن يكونوا قد استخدموا أدوات المنصة للتحقق من أعمارهم.

يأتي ذلك بعد إعلان روبلوكس في تشرين الثاني (نوفمبر)، أنها ستمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من "التجمعات الاجتماعية"، حيث يمكن للاعبين التواصل مع بعضهم البعض باستخدام الرسائل النصية أو الصوتية، اعتباراً من يوم الاثنين.

كما أخبرت المطورين أنه اعتباراً من 3 كانون الأول (ديسمبر)، سيحتاج مطورو ألعاب روبلوكس إلى تحديد ما إذا كانت ألعابهم مناسبة للأطفال وحظر الألعاب لمن تقل أعمارهم عن 13 عاماً التي لا توفر هذه المعلومات.

تأتي التغييرات في الوقت الذي تستعد فيه المنصات التي يصل إليها الأطفال ويستخدمونها في بريطانيا لتلبية القواعد الجديدة حول المواد غير القانونية والضارة على منصاتها بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت.

وحذرت أوفكوم من أن الشركات ستواجه عقوبات إذا فشلت في الحفاظ على سلامة الأطفال على منصاتها.

ستنشر قواعد الممارسة الخاصة بها للشركات للالتزام بها في ديسمبر/كانون الأول.