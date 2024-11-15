تحت عنوان "للتواصل والاستكشاف والازدهار معًا"، حصلت نيوبورن تاون على ترخيص لمقر إقليمي من وزارة الاستثمار السعودية، لتصبح بذلك أول شركة ترفيه اجتماعي تقيم مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية.

أقيم حفل الافتتاح في فندق كراون بلازا الرياض RDC في 26 أيلول (سبتمبر)، بحضور عدد من الضيوف، من بينهم محمد الشبانة، المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاستثمار؛ والحسن حميد الدين، المشرف العام على برنامج المقر الإقليمي؛ وهوانج نايليانج، رئيس سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نيوبورن تاون؛ وسونج بينجليانج، نائب الرئيس الأول في نيوبورن تاون؛ ولينا تشين، مديرة الاستراتيجية المؤسسية والمسؤولة عن المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نيوبورن تاون.

تأسس برنامج مقرات الأعمال الإقليمية في شباط (فبراير) 2021، ويسعى إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وباعتباره مبادرة رئيسية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يعكس البرنامج سعي المملكة العربية السعودية إلى التنويع الاقتصادي ويلعب دورًا أساسيًا في دفع هذه الأهداف الطموحة إلى الأمام.



استعرض محمد الشبانة المبادرات الرائدة التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على الإنجازات البارزة التي حققتها البلاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والترفيه الاجتماعي عبر الإنترنت.

وأكد الحسن حميد الدين أن إنشاء المقر الإقليمي لمدينة المواليد هو إضافة للتنوع القطاعي للمقرات الإقليمية المرخصة، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.

وأشار حميد الدين إلى أن الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية نمت لتمثل 70% منذ إطلاق رؤية 2030 قبل ثماني سنوات. كما أكد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تضاعف أربع مرات، مما وضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في القدرة التنافسية الرقمية.

كما كشف حميد الدين أن المملكة تهدف إلى استثمار أكثر من 60 مليار دولار في صناعات الترفيه والتسلية.

نيوبورن تاون هي شركة تقنية مدرجة في بورصة هونج كونج متخصصة في استكشاف سوق الترفيه الاجتماعي. منذ عام 2017، ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعمق في الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية للمستخدمين المحليين. تم بناء نظام بيئي كامل وديناميكي للمحتوى هنا من خلال العمليات المحلية المكررة لشركة نيوبورن تاون.

في نتائجها المؤقتة لعام 2024 التي تم إصدارها مؤخرًا، ساهمت سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 50٪ من عائدات أعمال الشبكات الاجتماعية لشركة نيوبورن تاون. شهدت المنتجات الأساسية في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 44٪، متجاوزة معدلات النمو في العامين الماضيين.



أعرب هوانج نايليانج عن حماسه، قائلاً: "يشرفنا أن نتلقى تصريحًا لإنشاء مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية، أحد أهم أسواقنا. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن مشاركتنا في برنامج RHQ لن تساعدنا فقط في جذب أفضل المواهب، بل ستمهد الطريق أيضًا لتحقيق نجاحات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبعيدًا عن نجاحاتها التجارية، ظلت نيوبورن تاون ثابتة في التزامها بتعزيز التأثيرات الاجتماعية المهمة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة المملكة العربية السعودية. وهي ملتزمة بالوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركات من خلال مبادرات مختلفة، مثل تعزيز توظيف المواهب المحلية، ودعم الفئات الضعيفة مثل الأطفال الذين يكافحون السرطان وتقديم المساعدة أثناء الكوارث الطبيعية.

وأكد هوانج التزام نيوبورن تاون بدعم التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: "بالنظر إلى المستقبل، سنواصل الخوض في سوق الترفيه الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وعبر بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن متحمسون للنمو جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية ومجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، واستكشاف فرص عمل جديدة والعمل معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا".