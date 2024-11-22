إيلاف من بيروت: في خطوة جديدة تعزز تجربة المستخدمين، أطلقت واتساب ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مقروءة داخل التطبيق، ما يتيح متابعة المحادثات في الظروف التي يصعب فيها الاستماع، مثل أثناء التنقل أو في الأماكن المزدحمة. الميزة، التي تدعم اللغة العربية بالكامل، تُعد خيارًا عمليًا يلبي احتياجات الملايين حول العالم.

كيف تحوّل صوتك إلى كلمات؟

الميزة متاحة في إعدادات التطبيق تحت قسم "الدردشات"، حيث يمكن تفعيل خيار "نصوص الرسائل الصوتية". بمجرد الضغط مطولًا على الرسالة الصوتية والنقر على خيار "كتابة النص"، يظهر محتوى التسجيل مكتوبًا بشكل فوري. ومع ذلك، تحتاج العملية إلى تفعيل يدوي لكل رسالة على حدة، مما يمنح المستخدم مزيدًا من التحكم والخصوصية.

الخصوصية أولًا

واتساب أكدت أن النصوص المفرغة تظل آمنة ومشفرة بالكامل، ما يعني أن لا أحد سواك يستطيع قراءتها، لتظل بياناتك محمية تمامًا.

دعم لغات متنوع

الميزة متوافقة مع عدة لغات بناءً على نظام التشغيل. مستخدمو آيفون بنظام "iOS 16" يمكنهم الوصول إلى 12 لغة، تشمل الإنجليزية، العربية، الإسبانية، والفرنسية. أما "iOS 17"، فيوسع قائمة اللغات المدعومة لتشمل خيارات إضافية مثل الدانماركية والسويدية. في المقابل، تقتصر الخدمة على أربع لغات فقط لمستخدمي أندرويد.

خطوة جديدة في سباق التطبيقات

الميزة الجديدة تُضاف إلى جهود واتساب لمنافسة تطبيقات أخرى مثل رسائل آبل، التي قدمت خدمة مشابهة العام الماضي مع تحديث "iOS 17".