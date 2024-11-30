إيلاف من أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حكومته تتوقع أن يرتفع الدخل القومي للبلاد إلى تريليون و331 مليار دولار بحلول نهاية 2024.

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في فعالية اقتصادية بإسطنبول، أن نصيب الفرد من الدخل القومي سيرتفع إلى 15 ألفا و551 دولارا بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو دون انقطاع، وأكد أن عجز الموازنة سينخفض إلى 3.1 % من إجمالي الدخل القومي بنهاية 2025.

وأضاف: "سنوفر دعما قويا لخفض التضخم عبر سياسات مالية".

وأردف: "رخاء الشعب وتجنيبه مصاعب المعيشة على رأس أولوياتنا، لم ولن نقدم تنازلات قط في هذه القضية".

ما هو الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي)؟

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية من دولة ما في عام معين.

ويتم تصنيف الدول حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من المؤسسات المالية والإحصائية، والتي يتم حسابها بأسعار الصرف الرسمية في السوق أو الحكومة .

لا يأخذ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الاعتبار الاختلافات في تكلفة المعيشة في بلدان مختلفة، ويمكن أن تختلف النتائج بشكل كبير من عام إلى آخر بناءً على التقلبات في أسعار صرف عملة الدولة .

وقد تؤدي مثل هذه التقلبات إلى تغيير ترتيب الدولة من عام إلى آخر، على الرغم من أنها غالبًا ما تحدث فرقًا ضئيلًا أو لا تحدث فرقًا على الإطلاق في مستوى معيشة سكانها.

السعودية بمفردها في القائمة

ووفقاً لآخر وأحدث الاحصائيات التي تتعلق بالاقتصاد العالمي، وهي من عام 2023، فإن هناك 19 دولة فقط من بين ما يقرب من 190 دولة هي التي لديها دخلاً قومياً سنوياً يتجاوز مليار دولار، والدولة العربية الوحيدة في القائمة التريليوينة هي المملكة العربية السعودية (في المرتبة الـ19 بناتج محلي إجمالي تريليون و 100 مليار دولار)

أما الصدارة فهي أميركية بـ29 تريليون دولار، ثم الصين 18 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة وبفارق هائل ألمانيا وبقية الدول مثل اليابان والهند وانكلترا وفرنسا وإيطاليا وكندا والبرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها بناتج محلي إجمالي يتراوح بين 4 تريليون دولار، وتريليون دولار.