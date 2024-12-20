إيلاف من بروكسل: مع استعداد دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض من جديد في غضون أسابيع قليلة، ومع تدهور اقتصاد أوروبا بشكل متزايد، فإن الأساس الذي يرتكز عليه ازدهار القارة لا يتعرض للتشقق فحسب، بل إنه معرض لخطر الانهيار.

إن الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تجتاح القارة تهدد بالتحول إلى عاصفة كاملة في العام المقبل مع تركيز ترامب على فرض تعريفات جمركية جديدة على كل شيء من بوردو إلى بريوني ( صانع البدلات الإيطالي المفضل لدى الرئيس المنتخب )، من المؤكد أن الزعيم القادم للعالم الحر سيعزز مطلبه بأن تدفع دول حلف شمال الأطلسي المزيد من الأموال للدفاع عن نفسها أو تخسر الحماية الأميركية .

وهذا يعني أن العواصم الأوروبية، التي تكافح بالفعل للسيطرة على العجز المتزايد في ظل تضاؤل ​​العائدات الضريبية، سوف تواجه ضغوطاً مالية أعظم، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

قد تأتي فترات الركود والحروب التجارية وتذهب، ولكن ما يجعل هذه المرحلة بالغة الخطورة على ازدهار القارة له علاقة بأكبر حقيقة مزعجة على الإطلاق: لقد أصبح الاتحاد الأوروبي صحراء قاحلة للابتكار.

على الرغم من أن أوروبا لديها تاريخ غني من الاختراعات المذهلة، بما في ذلك الاختراقات العلمية التي قدمت للعالم كل شيء من السيارة إلى الهاتف والراديو والتلفزيون والأدوية، إلا أنها تحولت إلى قارة متأخرة عن بقية العالم.

بعد أن كانت أوروبا مرادفة لتكنولوجيا السيارات المتطورة، لم يعد لديها اليوم أي سيارة كهربائية واحدة من بين أفضل 15 سيارة كهربائية مبيعًا .

وكما أشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق ومحافظ البنك المركزي ماريو دراجي في تقريره الأخير عن ضعف القدرة التنافسية لأوروبا، فإن أربع شركات فقط من أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم هي شركات أوروبية.

أوروبا مجرد متحف للسياح من أميركا والصين

إذا ظلت أوروبا على مسارها الحالي، فإن مستقبلها سيكون مجرد متحف مفتوح في الهواء الطلق للسياح الأميركيين والصينيين، لكنه متهالك، وإن كان جميلاً.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في تشرين الثاني (نوفمبر): "إننا نعيش فترة من التغير التكنولوجي السريع، مدفوعًا على وجه الخصوص بالتقدم في الابتكار الرقمي، وعلى عكس الماضي، لم تعد أوروبا في طليعة التقدم".

وفي كلمة ألقتها في كلية برناردان في باريس، حذرت لاجارد من أن النموذج الاجتماعي الذي تتبناه أوروبا سوف يكون معرضا للخطر إذا لم يغير مساره بسرعة.

وأضافت "وإلا فلن نتمكن من توليد الثروة التي سنحتاج إليها لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من الإنفاق لضمان أمننا ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة".

وكان دراجي، الذي قدم تقريره إلى المفوضية الأوروبية في أيلول (سبتمبر)، أكثر صراحة: "هذا تحد وجودي".

البنية التحتية رديئة

لسوء الحظ، فإن إصلاح البنية التحتية الاقتصادية في أوروبا أسهل قولاً من الفعل، ومع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض وسيطرة حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لم تكن أوروبا قط أكثر عرضة لأهواء السياسة التجارية الأميركية.

إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الواردات من القارة، فسوف تتعرض الصناعة الأوروبية لضربة موجعة. فمع أكثر من 500 مليار يورو من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تُعَد أميركا الوجهة الأكثر أهمية للسلع الأوروبية.

ولسبب ما، يبدو أن أوروبا لم تفعل الكثير للاستعداد لعودة ترامب. وكان رد فعل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأول على إعادة انتخابه هو اقتراح شراء أوروبا المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقد يرضي هذا ترامب لبعض الوقت، لكنه ليس استراتيجية بأي حال من الأحوال.

ويقول كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو في ميونيخ، وهو مركز أبحاث اقتصادي رائد : "إن فشل زعماء أوروبا في استخلاص الدروس من رئاسة ترامب الأخيرة يعود الآن ليطاردنا".

الخوف من ترامب يسيطر على القارة العجوز

ويحذر فوست من أن ترامب قد لا يكون خبرا سيئا تماما بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فإذا نفذ، على سبيل المثال، خططه لتجديد التخفيضات الضريبية الضخمة للأثرياء وفرض تعريفات جمركية جديدة، فقد ترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر أسعار الفائدة على الارتفاع.

وهذا من شأنه أن يعزز الدولار، وهو ما من شأنه أن يفيد المصدرين الأوروبيين عندما يحولون عائداتهم الأميركية إلى اليورو.

وقد يكون ترامب منفتحا أيضا على إجراء مفاوضات تجارية أوسع نطاقا مع أوروبا لتجنب جولة جديدة من التعريفات الجمركية تماما.

ومع ذلك، فإن الشعور العام في الصناعة الأوروبية تجاه الرئيس القادم هو شعور بالتشاؤم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المديرين التنفيذيين يتمتعون بذاكرة جيدة.

في عام 2018، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، ولا تزال سارية. ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعليق هذه الرسوم حتى آذار (مارس) 2025، الأمر الذي مهد الطريق لمواجهة أخرى مع ترامب في الأسابيع الأولى من إدارته الجديدة.

ويحذر محافظو البنوك المركزية الأوروبية بالفعل من أن جولة جديدة من الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إعادة إشعال التضخم وتقويض التجارة العالمية بشكل أساسي.

وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، مؤخرا: "إذا نفذت الحكومة الأميركية هذا الوعد، فقد نشهد نقطة تحول مهمة في التجارة الدولية".

المشاكل الأساسية

من المؤسف أن ترامب ليس سوى أحد أعراض مشاكل أعمق بكثير، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يركز على ترامب وما قد يفعله بعد ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأوروبي، فإنه ليس القضية الحقيقية.

ففي نهاية المطاف، كل ما يفعله ترامب بتهديداته المستمرة بفرض التعريفات الجمركية وخطاباته الرنانة هو سحب الستار عن النموذج الاقتصادي المتهالك في أوروبا.

لو كانت أوروبا تتمتع بأساس اقتصادي أكثر صلابة وكانت أكثر قدرة على المنافسة مع الولايات المتحدة، لما كان لترامب نفوذ كبير على القارة.

إن مدى خسارة أوروبا للأرضية لصالح الولايات المتحدة من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية منذ مطلع القرن أمر مذهل.

على سبيل المثال، تضاعفت الفجوة في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبعض المقاييس إلى 30%، ويرجع هذا في الأساس إلى انخفاض نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي.

وبعبارة بسيطة، لا يعمل الأوروبيون بالقدر الكافي . فالموظف الألماني المتوسط، على سبيل المثال، يعمل ساعات أقل بنسبة 20% من نظيره الأميركي، وهناك سبب آخر لتراجع الإنتاجية في أوروبا يتمثل في فشل قطاع الشركات في الابتكار.

على سبيل المثال، تنفق شركات التكنولوجيا الأميركية أكثر من ضعف ما تنفقه شركات التكنولوجيا الأوروبية على البحث والتطوير، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي حين شهدت الشركات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 40% في الإنتاجية منذ عام 2005، ظلت الإنتاجية في شركات التكنولوجيا الأوروبية راكدة.

وتبدو هذه الفجوة واضحة أيضاً في سوق الأوراق المالية: ففي حين تضاعفت تقييمات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ثلاث مرات منذ عام 2005، ارتفعت تقييمات سوق الأوراق المالية في أوروبا بنسبة 60% فقط.

وقالت لاجارد في كلمتها في باريس: "إن أوروبا تتخلف عن الركب في مجال التقنيات الناشئة التي من شأنها أن تدفع النمو في المستقبل".

إن هذا أقل من الحقيقة. فأوروبا لا تتخلف عن الركب فحسب، بل إنها ليست في السباق بالمرة حالياً.

في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في لشبونة عام 2000، قرر الزعماء جعل "اقتصاد أوروبا الأكثر قدرة على المنافسة في العالم". وكان أحد الركائز الأساسية لما يسمى استراتيجية لشبونة "القفزة الحاسمة في الاستثمار في التعليم العالي والبحث والابتكار".

وبعد ربع قرن من الزمان، لم تفشل أوروبا في تحقيق هدفها فحسب، بل أصبحت متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة والصين.

ولم تحقق أوروبا حتى هدفها بإنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد على البحث والتطوير، وهو المحرك الرئيسي للابتكار الاقتصادي.

والواقع أن الإنفاق على مثل هذه الأبحاث من جانب الشركات الأوروبية والقطاع العام لا يزال ثابتاً عند نحو 2%، وهو نفس المستوى تقريباً الذي كان عليه في عام 2000.

من الطبيعي أن تكون جامعات أوروبا مكاناً طبيعياً لتحفيز الابتكار والبحث العلمي، ولكن هنا أيضاً تبدو القارة في وضع سيء.

من بين أفضل الجامعات العالمية التي استعرضتها مجلة تايمز للتعليم العالي، جاءت مؤسسة واحدة فقط من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضمن أفضل 30 جامعة - وهي جامعة ميونيخ التقنية - واحتلت المركز الثلاثين بالتساوي.

وقال فوست من معهد إيفو إن استثمار أوروبا في البحث والتطوير "ليس فقط ضئيلا للغاية، بل إن كمية كبيرة منه تتدفق إلى مجالات خاطئة".

إليكم هذا السر القذر

وهنا يأتي دور ألمانيا. والسر القذر في الإنفاق الأوروبي على البحث والتطوير هو أن نصف هذا الإنفاق يأتي من ألمانيا. ومعظم هذا الاستثمار يتدفق إلى قطاع واحد: السيارات.

ورغم أن هذا قد يبدو واضحاً نظراً لحجم القطاع (تبلغ العائدات السنوية لصناعة السيارات الألمانية نحو نصف تريليون يورو)، فإن هذا ليس المجال الذي يمكنك فيه تحقيق أقصى استفادة من أموالك (أو اليورو). وذلك لأن الابتكارات في قطاع السيارات، مثل تحسين كفاءة الوقود في المحرك، تدريجية.

وبعبارة أخرى، تقوم الشركات بإعادة اختراع العجلة حرفيًا، بدلاً من إنتاج منتجات جديدة تمامًا، مثل آي فون أو انستغرام، والتي من شأنها أن تخلق سوقًا جديدًا تمامًا.

إن أوروبا كانت ثابتة إلى حد كبير. ففي عام 2003، كانت الشركات المستثمرة الرئيسية في البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي هي مرسيدس وفولكس فاجن وسيمنز، عملاق الهندسة الألماني.

وفي عام 2022، كانت الشركات المستثمرة الرئيسية هي مرسيدس وفولكس فاجن وبوش، صانع قطع غيار السيارات الألماني.

في المجمل، كان وضع كل البيض في سلة واحدة فكرة جيدة إلى حد كبير... إلى أن فشلت في تحقيق هدفها. فرغم أن أوروبا تمثل أكثر من 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في قطاع السيارات، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية المرموقة نجحت بطريقة أو بأخرى في تفويت الفرصة فيما يتصل بالسيارات الكهربائية.

صناعة السيارات شريان الحياة للألمان

إن هذا الفشل هو جوهر الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا، كما يتضح من إعلان شركة فولكس فاجن مؤخراً عن عزمها إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا لأول مرة في تاريخها. لقد كان قطاع السيارات في ألمانيا، الذي يوظف نحو 800 ألف عامل محلياً، بمثابة شريان الحياة للاقتصاد الألماني لعقود من الزمان، حيث ساهم أكثر من أي قطاع آخر في نمو البلاد.

إن هيمنة قطاع السيارات الألماني معرضة للخطر لأن إحجامه عن الاستثمار في المركبات الكهربائية دفع شركات أخرى ــ وخاصة شركة تسلا ومجموعة من الشركات المصنعة الصينية ــ إلى القفز إلى هذا المجال. وفي حين استثمرت هذه الشركات بكثافة في تكنولوجيا البطاريات وحصلت على براءات اختراع قيمة، عمل الألمان على محاولة إتقان محرك الديزل. ولكن الأمر لم ينجح على النحو اللائق.

إن الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات في ألمانيا ليست سوى قمة جبل الجليد. فالبلاد تكافح جاهدة للتعامل مع مجموعة من التحديات المعقدة الأخرى التي تستنزف إمكاناتها الاقتصادية. والتحدي الأكبر هنا هو المجتمع الذي يتقدم في السن بسرعة، ونقص العمالة الماهرة.

كان كثيرون في البلاد يأملون أن يعمل التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته ألمانيا في السنوات الأخيرة على تخفيف هذا الضغط. لكن المشكلة هي أن قِلة من اللاجئين لديهم الخلفية التعليمية والمهارات اللازمة لتولي الوظائف الهندسية الراقية وغيرها من المناصب الفنية التي تحتاج الشركات الألمانية إلى شغلها.

ولكن في ظل المعدل الذي تسرّح به الشركات الصناعية الألمانية عمالها، فإن نقص العمالة قد يختفي من تلقاء نفسه قريباً، وإن لم يكن على نحو طيب. ففي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، أعلنت شركات مثل فولكس فاجن وفورد وشركة صناعة الصلب تيسين كروب، على سبيل المثال لا الحصر، عن تسريح عشرات الآلاف من العمال.

في مواجهة بعض من أعلى تكاليف الطاقة في العالم، والعمالة الباهظة الثمن، والتنظيمات المرهقة، قررت العديد من الشركات الألمانية الكبرى ببساطة زيادة حصصها والانتقال إلى مناطق أخرى. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤخراً رابطة أصحاب الأعمال الألمانية (DIHK)، فإن ما يقرب من 40% من الشركات الصناعية الألمانية تفكر في مثل هذه الخطوة.

وترى فيرونيكا جريم، عضو المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، وهي لجنة غير حزبية تضم كبار الخبراء الاقتصاديين وتقدم المشورة للحكومة الألمانية، أن السبيل الوحيد أمام البلاد لعكس مسار انحدارها هو السعي إلى إصلاحات هيكلية أساسية لتشجيع الاستثمار.

وقال جريم الشهر الماضي عقب إصدار المجلس للتحليل السنوي لحالة الاقتصاد الألماني: "الوضع قاتم للغاية".

عالقة في القرن التاسع عشر

وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فإن المصائب الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا تتردد أصداؤها في مختلف أنحاء الاتحاد. وينطبق هذا بشكل خاص على وسط وشرق أوروبا، حيث حولت شركات صناعة السيارات والآلات الألمانية هذه المناطق إلى مصانعها الفعلية في العقود الأخيرة.

سواء كنت تشتري سيارة مرسيدس أو بي إم دبليو أو فولكس فاجن، فمن المحتمل جدًا أن يكون محرك السيارة أو هيكلها مصنوعًا في المجر أو سلوفاكيا أو بولندا.

إن ما يجعل الأزمة في صناعة السيارات الألمانية عصية على الحل بالنسبة لأوروبا هو أن القارة ليس لديها أي شيء آخر تعتمد عليه، وهنا أيضا، يبدو التناقض مع الولايات المتحدة صارخا.

في عام 2003، كانت شركات فورد وفايزر وجنرال موتورز هي أكبر الشركات التي تنفق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة. وبعد عقدين من الزمان، أصبحت أمازون وألفابت (جوجل) وميتا (فيسبوك) هي الشركات الأكبر إنفاقا على البحث والتطوير.

ونظراً لهيمنة هؤلاء اللاعبين وبقية شركات وادي السيليكون على عالم التكنولوجيا، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لشركات التكنولوجيا الأوروبية أن تلعب في نفس الدوري، ناهيك عن اللحاق بها.

أحد الأسباب هو المال. فالشركات الناشئة في الولايات المتحدة يتم تمويلها عمومًا من خلال رأس المال الاستثماري. ولكن حجم رأس المال الاستثماري في أوروبا لا يمثل سوى جزء ضئيل مما هو عليه في الولايات المتحدة. ففي العقد الماضي وحده، جمعت شركات رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة 800 مليار دولار أكثر من منافسيها الأوروبيين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

14 تريليون يورو يأكلها التضخم

بدلاً من استثمار أموالهم في المستقبل، يفضل الأوروبيون تركها نقداً في البنوك، حيث تتعرض مدخرات الأوروبيين التي تبلغ قيمتها نحو 14 تريليون يورو للتآكل ببطء بسبب التضخم.

وفي تحليل أجراه مؤخرا فريق من المحللين في صندوق النقد الدولي ، خلص إلى أن "أحواض رأس المال الاستثماري الضحلة في أوروبا تحرم الشركات الناشئة المبتكرة من الاستثمار وتجعل من الصعب تعزيز النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة".

فإذا خرجت السيارات وتكنولوجيا المعلومات من الخدمة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يعتمد فقط على تكنولوجيات القرن التاسع عشر التي تفوق فيها دائما، مثل الآلات والقطارات، أليس كذلك؟

ولسوء الحظ، هنا يأتي دور الصينيين.

لقد ارتفع عدد القطاعات التي تتنافس فيها الشركات الصينية بشكل مباشر مع شركات منطقة اليورو، وكثير منها شركات تصنيع الآلات، من حوالي الربع في عام 2002 إلى خمسي هذه القطاعات اليوم، وفقاً لتحليل أجراه البنك المركزي الأوروبي مؤخراً.

ولجعل الأمور أسوأ من ذلك، فإن الصينيين يتبنون سياسة عدوانية للغاية فيما يتصل بالأسعار، وهو ما ساهم في انخفاض كبير في حصة الاتحاد الأوروبي من التجارة العالمية.

سياسة النعامة

في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا ركوداً، وتراجع القدرة التنافسية، والتوترات مع واشنطن ــ على سبيل المثال لا الحصر بعض نقاط التوتر ــ قد تتوقع مناقشة عامة قوية حول أجندة إصلاحية شاملة.

ولكن ماذا لو كان الأمر كذلك؟ فقد حظي تقرير دراجي بتغطية إعلامية واسعة النطاق في كبرى المنافذ الإعلامية في القارة، ثم سرعان ما نسيها الناس. وعلى نحو مماثل، لا تلقى أجراس الإنذار التي يدقها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي آذاناً صاغية.

ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو أن الأوروبيين لا يشعرون بأي ألم حقيقي ــ ليس بعد على الأقل.

في حين أن الاتحاد الأوروبي ربما يمثل حصة متناقصة باستمرار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنه يتصدر كافة الجداول العالمية عندما يتعلق الأمر بكرم أنظمة الرعاية الاجتماعية في أعضائه.

ولكن مع تدهور الآفاق الاقتصادية في المنطقة، فإن الأوروبيين مقبلون على صحوة قاسية. ذلك أن بلداناً مثل فرنسا، التي تواجه عجزاً في الميزانية بنسبة 6% هذا العام و7% في عام 2025 ــ وهو أكثر من ضعف الحد المسموح به في منطقة اليورو ــ سوف تجد صعوبة بالغة في الحفاظ على دولة الرفاهة السخية.

وتنفق باريس حاليا أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الاجتماعي، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. ولا تتخلف عنها كثيرا بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

إذا لم تنعكس أحوال أوروبا الاقتصادية قريباً، فسوف تواجه هذه البلدان بعض القرارات الصعبة ــ تماماً كما فعلت اليونان في عام 2010 ــ مع ارتفاع تكاليف اقتراضها.

والنتيجة المحتملة لذلك هي التطرف السياسي، كما شهدت اليونان خلال أزمة ديونها، حيث ينتهز الشعبويون على أقصى اليمين واليسار الفرصة لمهاجمة الحكومات والمؤسسات.

إن التطرف في فرنسا بدأ بالفعل في عدد من البلدان، وهو ما يثير القلق بشكل خاص . والنجاح الذي حققته هذه الجماعات المتطرفة يثير المزيد من القلق عندما نأخذ في الاعتبار أن أسوأ ما في الألم الاقتصادي لم يأت بعد.

المشكلة هي أنه بحلول الوقت الذي يستيقظ فيه الأوروبيون على واقعهم الجديد، ربما يكون الأوان قد فات.

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مترجم من "بوليتكيو".. "النسخة الأوروبية" politico.eu