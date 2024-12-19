أجرت شركتا هوندا ونيسان محادثات استكشافية حول اندماج محتمل لمساعدتهما على التنافس مع شركات تصنيع السيارات الكهربائية، وخاصة في الصين.

المناقشات في مراحلها المبكرة ولا يوجد ما يضمن إبرام اتفاق، وفق ما علمت بي بي سي.

وفي مارس/آذار، وافقت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان على دراسة احتمال شراكة استراتيجية للسيارات الكهربائية.

وردت الشركتان على بي بي سي بتصريحات متطابقة، جاء فيها "كما أُعلن في مارس/ آذار من هذا العام، تستكشف هوندا ونيسان إمكانيات مختلفة للتعاون في المستقبل، والاستفادة من نقاط قوة كل منهما".

لم تنفِ هوندا ونيسان الخبر، الذي أوردته أولاً صحيفة (نيكي) اليابانية للأعمال، لكنهما قالتا إنه "لم يُعلن عنه من قبل أي من الشركتين".

وأضافتا: "إذا كان هناك أي تحديثات، فسوف نُبلغ مساهمينا في الوقت المناسب".

ومن المتوقع أن تؤكد الشركتان رسمياً أنهما عقدتا المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لقناة (تي بي إس) التلفزيونية اليابانية.

ورفضت نيسان التعليق على تقرير بلومبرغ الذي يفيد بأن شركة فوكسكون اتصلت بها بشأن حصول شركة أبل، صانعة هاتف آيفون، على حصة مسيطرة في شركة السيارات. ولم ترد فوكسكون على طلب بي بي سي للتعليق.

قد يكون الاندماج المحتمل بين ثاني وثالث مصنعي السيارات في اليابان معقداً لعدة أسباب.

ومن المرجح أن يخضع أي اتفاق لتدقيق سياسي مكثف في اليابان لأنه قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الوظائف. ومن المرجح أيضاً أن تواجه نيسان فك تحالفها مع شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو.

واتفقت هوندا ونيسان في مارس/آذار على التعاون في أعمالهما في مجال السيارات الكهربائية، وفي أغسطس/آب عمقتا علاقاتهما، واتفقتا على العمل معاً في مجال البطاريات والتكنولوجيا الأخرى.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الشركتان أيضاً عن اتفاق مع ميتسوبيشي موتورز، لمناقشة الذكاء والكهرباء.، كما ذكرت صحيفة نيكي أن نيسان وهوندا قد تضمان ميتسوبيشي إلى أي شراكة محتملة. ونيسان هي أكبر مساهم في ميتسوبيشي.

وارتفعت أسهم نيسان بأكثر من 23 في المئة في طوكيو يوم الأربعاء. وانخفضت أسهم هوندا بنحو 3 في المئة، في حين قفزت أسهم ميتسوبيشي بنحو 20 في المئة.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الشركات المنافسة مع تحول الصناعة من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى المركبات الكهربائية، مع ازدهار الإنتاج في الصين.

وقالت جيسيكا كالدويل، المحللة في إدموندز: "إن فكرة أن بعض هؤلاء اللاعبين الأصغر حجما يمكنهم البقاء والازدهار أصبحت أكثر تحدياً، خاصة عندما تضيف تعقيد جميع الشركات المصنعة الصينية الإضافية التي دخلت وتتنافس بقوة".

"من الضروري البقاء، ليس فقط من أجل البقاء، ولكن أيضا لتحمل تكاليف المستقبل"، وفق جيسيكا كالدويل.

وخسرت هوندا ونيسان حصتهما في السوق في الصين، والتي شكلت ما يقرب من 70 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في نوفمبر/تشرين الأول.

حققت العلامتان التجاريتان مبيعات عالمية مجتمعة بلغت 7.4 مليون مركبة في عام 2023، لكنهما تكافحان للتنافس مع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأرخص مثل BYD، التي شهدت ارتفاع إيراداتها الفصلية، متغلبة على إيرادات تسلا لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتساءل جيسبر كول، من شركة مونكس غروب اليابانية لمنصة التداول عبر الإنترنت، عما إذا كان الاندماج يمكن أن يجعل الشركتين أكثر قدرة على المنافسة.

"هل هذا حقا مجرد إعادة ترتيب المقاعد على متن سفينة تيتانيك بمعنى أن هوندا ولا نيسان ليس لديهما حقا أي منتجات أي تقنيات يريدها المستهلكون العالميون؟".

"من هذا المنظور، إنه إنقاذ طيب لكنه لا يخلق بطلا وطنيا جديدا"، وفق جيسبر كول.