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بروكسل: صدمت سيارة حشدًا كان يشارك في مهرجان صباح الأحد في مدينة لا لوفيير البلجيكية ما أسفر عن ستة أشخاص حتى الساعة وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة وقف ما اعلنت السلطات.

واعلن جاك غوبير رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوكالة أنباء بلغا أن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور" الكرنفال.

وقالت السلطات إن الحادث وقع عند قرابة الساعة الخامسة (04,00 ت غ) في بلدة ستريبي-براكونييه، وهي جزء من مدينة لا لوفيير الصناعية.

حفلة تتحول مأساة

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، كان حشد يضم حوالى مئة شخص قد خرج من قاعة رياضية للتوجه إلى وسط البلدة عندما صدمته سيارة.

وكتبت وزيرة الداخلية أنليس فيرلندن على تويتر "ما كان يفترض أن يكون حفلة جماعية تحول إلى مأساة. نراقب الوضع عن كثب". وأضافت "اقدم التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في ستريبي".

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يصدر رد فعل عن مكتب المدعي العام في وقت لاحق اليوم.