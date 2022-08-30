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موسكو: اعلنت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة إنجي الفرنسية اعتباراً من الخميس، كون الاخيرة لم تسدد كامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها على تلغرام إن "غازبروم إكسبورت أبلغت انجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من أول ايلول/سبتمبر 2022 الى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات".

مرسوم

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية آذار/مارس، اوضحت غازبروم أنه "يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لشارٍ أجنبي إذا لم يسدد هذا الشاري الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد".

واكدت غازبروم أنها لم تتلق حتى مساء الثلاثاء كامل المبالغ المستحقة لشحنات تموز/يوليو.

واتصلت فرانس برس بمجموعة إنجي مساء الثلاثاء، فرفضت التعليق على ما اعلنته غازبروم.

وصباح الثلاثاء، اعلنت إنجي أنها تبلغت من غازبروم بتقليص اضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الأطراف حول تنفيذ العقود".

وذكّرت المجموعة بأنها سبق أن اتخذت اجراءات للتمكن من تزويد زبائنها حتى في حال توقف شحنات غازبروم.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي للمجموعة الفرنسية في شكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وردا على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، عمدت روسيا مرارا الى تقليص شحناتها من الغاز لأوروبا.