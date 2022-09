قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف من بيروت: تم تهريب شميمة بيغوم، المعروفة باسم "عروسة داعش"، إلى سوريا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية بواسطة جاسوس كندي، تسترت الأجهزة الأمنية الكندية على دوره. وبحسب "غارديان" البريطانية، أوتاوا متهمة بحجب معلومات حول مكان وجودها بينما سارعت شرطة لندن للبحث عنها دوليًا.

يُذكر أن المخابرات الكندية لم تعلم بتجنيد بيغوم إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها بريطانيا، عندما كانت قد عبرت بالفعل الحدود إلى سوريا. وكانت بيغوم تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع زميلتيها في أكاديمية بيثنال غرين كاديزا سلطانة (16 سنة) وأميرة عباسي (15 سنة) إلى سوريا في عام 2015، وساعدهن محمد راشد في اسطنبول.

جاء هذا في كتاب التاريخ السري للعيون الخمس The Secret History of the Five Eyes (352 صفحة، 19 جنيهًا استرلينيًا) بقلم ريتشارد كرباج. والعيون الخمسة (Five Eyes) اسمٌ لشبكة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. يقال إن راشد كان عميلا مزدوجا أطلع كندا على تفاصيل جواز سفر بيغوم وقام بتهريب العشرات من بريطانيا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

تقول تسنيمي أكونجي، محامية عائلة بيغوم، إن المراهقة قد تم تهريبها إلى خارج البلاد. والقول باحتمال تورط عملاء استخبارات غربيين يعيد إشعال الجدل حول سحب جنسيتها البريطانية. وجاء في الكتاب أن الشرطة أُبلغت بدور عميل كندي مزدوج في تهريب الفتيات إلى خارج بريطانيا. وكتب كرباج أن الاستخبارات الكندية "التزمت الصمت حيال هذه المزاعم المتفجرة، ولجأت إلى الشيء الوحيد الذي يحمي جميع وكالات الاستخبارات، بما في ذلك تلك الموجودة في العيون الخمس، من الإحراج المحتمل: السرية".

يقول كرباج لصحيفة "غارديان": "تستر الكنديون على هذا الأمر سبع سنوات"، مضيفًا أنه أجرى مقابلات مع العديد من مسؤولي الاستخبارات الكندية لصالح الكتاب، فأكدوا الجدول الزمني للأحداث. يضيف: "أعتقد أن التستر أسوأ من الجريمة من نواح كثيرة هنا لأنك تتوقع من وكالات الاستخبارات البشرية تجنيد أعضاء الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية. والسلطات البريطانية أخفقت أيضًا في الانفتاح بمجرد أن علمت بدور راشد في تجنيد الفتيات"، مضيفًا: "أعتقد أنهم شعروا بشكل متوازن أن من الأفضل عدم مناقشة هذا لأنه لا يزال هناك رهائن بريطانيون وغربيون آخرون في قبضة داعش".

في العام الماضي، أيدت المحكمة العليا قرارًا صدر عام 2019 بمنع الشابة البالغة 23 عامًا من العودة إلى المملكة المتحدة. وتعيش بيغوم في أحد معسكرات الاعتقال في شمال سوريا، وقد أنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعًا وهم صغار. ولم يكن هناك ما يشير في حكم المحكمة العليا إلى أن السلطات البريطانية كانت على علم بظروف تهريبها إلى سوريا. ومن المقرر أن تقدم بيغوم قضية جديدة أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة في نوفمبر.

وقال أكونجي إن الحجة الرئيسية في القضية هي أن ساجد جاويد، الذي كان وزير الداخلية البريطاني في ذلك الوقت، لم يعتبر أنها كانت ضحية للاتجار بالبشر. وقال لبي بي سي: "المملكة المتحدة لديها التزامات دولية في ما يتعلق بكيفية نظرنا إلى الشخص المتاجر به وما هي الذنب الذي نوجهه إليهم على أفعالهم". أضاف، بصفته أحد عملاء الاستخبارات الغربية: "كان راشد شخصًا من المفترض أن يكون حليفًا، يحمي شعبنا، بدلًا من الاتجار بالأطفال البريطانيين في منطقة حرب. ويبدو أن جمع المعلومات الاستخباراتية قد أعطيت الأولوية على حياة الأطفال".

يزعم الكتاب أنه في عام 2013، قبل عامين من نقل الفتيات إلى سوريا، ذهب راشد إلى السفارة الكندية في الأردن لتقديم طلب اللجوء. وذكر أيضًا أنه ادعى أن كندا أخبرته أنه قد يحصل على الجنسية إذا جمع معلومات حول أنشطة داعش. يقال إنه التقط صورًا لجوازات سفر أولئك الذين هربهم إلى داعش بحجة الحاجة إلى بطاقة هوية لشراء تذاكر السفر. ثم أرسلها إلى الضابط المسؤول عنه في الاستخبارات الكندية في السفارة بالأردن. وقد اعتقل في شانلي أورفا، تركيا، بعد أيام من تسهيل رحلة الفتيات. من المفهوم أنه أخبر سلطات إنفاذ القانون أن سبب جمعه للمعلومات عن كل من ساعدهم كان لأنه كان يشارك المعلومات مع السفارة الكندية في الأردن.

في حديثها عن راشد، قالت بيغوم في بودكاست على قناة بي بي سي يُبث قريبًا: "نظم الرحلة بأكملها من تركيا إلى سوريا... لا أعتقد أن أي شخص كان سيتمكن من الوصول إلى سوريا من دون مساعدة المهربين. ساعد الكثير من الأشخاص على القدوم... كنا نفعل كل ما يطلب منا القيام به لأنه يعرف كل شيء، ولم نكن نعرف أي شيء".

فيما لم يعلق متحدث باسم الحكومة الكندية على هذه المزاعم، قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "إن سياستنا طويلة الأمد هي عدم التعليق على معلومات متصلة بالاستخبارات أو بالمسائل الأمنية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية