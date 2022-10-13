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إيلاف من لندن: قالت قطر، الدولة المنظمة لكأس العالم 2022، إنه سيتم إرسال المشجعين المخمورين إلى مناطق خاصة لإيقاظهم.

وقال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لمونديال قطر، لشبكة "سكاي نيوز" إن تحويل كأس العالم إلى "منصة بيانات سياسية" أمر خاطئ بالنسبة لكرة القدم، مضيفاً: "هذه بطولة رياضية يرغب الناس في القدوم إليها والاستمتاع بها".

وطلب الخاطر من الاتحاد الإنكليزي والويلزي التركيز على فرقهم بدلاً من المطالبة بتعويضات للعمال المهاجرين، وكشف عن أنه سيتم إرسال المشجعين المخمورين إلى مناطق خاصة لإيقاظهم.

شارات حب واحد

وقال ناصر الخاطر أيضًا إن الانتقادات المستمرة للبطولة يمكن اعتبارها عنصرية. وأضاف "سيتم الترحيب بعشاق المثليين لعرض أعلام المودة وألوان قوس قزح".

ونوه إلى أنه سيتعين على الفيفا اتخاذ قرار بشأن ارتداء قادة الفرق شارات "حب واحد" مع التحذير من "الرسائل السياسية" من قبل الفرق.

وتفتتح أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط في 19 نوفمبر، تتويجًا لرحلة استمرت 12 عامًا منذ أن فازت قطر بتنظييمها في تصويت مشوب على نطاق واسع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الهيئة الحاكمة الدولية لكرة القدم.

وفي ذلك الوقت، ارتقى الخاطر إلى منصب الرئيس التنفيذي للجنة العليا التي تشرف على التخطيط في قطر وكان في خط النار.

وأمضت مجموعة من الدول الأوروبية، بما في ذلك إنكلترا وويلز، فترة الاستعداد لكأس العالم في تسليط الضوء على المخاوف بشأن معاناة العمال المهاجرين وادعت وجود أوجه قصور في تمويل التعويضات في قطر.

وقال الخاطر لشبكة سكاي نيوز: "الكثير من الناس الذين يتحدثون عن هذه القضية بشأن رفاهية العمال ... ليسوا خبراء في الصناعة. وهم ليسوا خبراء فيما يتحدثون عنه. أشعر أنهم مضطرون ، وأنهم بحاجة إلى التحدث. أعتقد أنهم بحاجة إلى قراءة وتثقيف أنفسهم أكثر قليلاً حول ما يحدث على أرض الواقع في قطر."

حقوق العمالة

وعقدت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول حقوق العمال في قطر محادثات في مقر الفيفا في سويسرا يوم الأربعاء. وقال الخاطر: "لذلك عندما يخرج الناس ويقولون نعم ، نتفق على أنه يجب أن يكون هناك نوع من صندوق التعويضات "، فإنهم يقرأون فقط قطعة من الورق.

وتابع: "لذلك دعونا نترك ذلك للخبراء ودعونا نركز على كرة القدم. دع مديري كرة القدم يركزون على فرقهم. ودعونا نترك الأمر عند هذا الحد."

وعلى الرغم من أن منظمي كأس العالم يصرون على أنه لم تكن هناك سوى ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في الملاعب، فأن هناك مخاوف من وفاة المزيد من العمال المهاجرين في أعمال البنية التحتية الأوسع في جميع أنحاء قطر حيث لم يتم التحقيق في كل حالة وفاة بشكل كامل.

وأشار الخاطر إلى قيام قطر بتحسين قوانين العمل وإدخال حد أدنى للأجور.

قوانين المثلية

لكن قطر ليست مستعدة لتغيير قوانين مكافحة LGBTQ وتعني "السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية" للرد على مخاوف الجماهير الزائرة، لكنها أصرت على أنه لن يتم التمييز ضد أي شخص خلال البطولة التي تستمر 29 يومًا وأن المشجعين المثليين يمكنهم الإمساك بأيديهم.

وقال الخاطر: "كل ما نطلبه هو أن يحترم الناس الثقافة، في نهاية اليوم ، طالما أنك لا تفعل أي شيء يضر بالآخرين ، إذا لم تكن تدمر الممتلكات العامة ، طالما أنك تتصرف بطريقة غير ضارة ، فمرحبًا بالجميع وأنت ليس لدي ما يدعو للقلق".

اعلام قوس قزح

وعلى الرغم من أن الخاطر قال إن المشجعين يمكنهم عرض أعلام قوس قزح، فإنه قال "إنها مسألة تتعلق بالفيفا" سواء تم منح الموافقة لهاري كين، كابتن إنكلترا، وغاريث بيل ، نظيره الويلزي ، لارتداء شارات "One Love" متعددة الألوان التي تبرز تمييز.

وقال الخاطر: "مما أفهمه ، هناك مناقشات جارية حول الرسائل السياسية المختلفة التي ستكون". وأضاف: "هذه بطولة رياضية يريد الناس أن يأتوا إليها ويستمتعوا بها. تحويلها إلى منصة للبيانات السياسية لا أعتقد أنها مناسبة لهذه الرياضة".

وسيحضر المشجعون المباريات في ثمانية ملاعب جديدة تم بناؤها حول الدوحة، قال السيد الخاطر إن الإقامة لا تزال متاحة من خلال المنظمين ولكن تم بيع 95 في المئة من التذاكر.

الكاس والكحول

لاستضافة كأس العالم ، اضطرت قطر إلى فتح المزيد من المناطق لبيع الكحول - بما في ذلك الملاعب الخارجية وفي مناطق المشجعين - بدلاً من أن تظل مقتصرة على حانات الفنادق.

يذكر أن إقامة تجمعات جماهيرية للمشجعين الصاخبين في حالة سكر هي منطقة غير مألوفة لأول دولة إسلامية تستضيف كأس العالم. وقال الخاطر: "هناك خطط مطبقة حتى يستيقظ الناس إذا كانوا يشربون بإفراط.

أضاف: "إنه مكان للتأكد من أنهم يحافظون على سلامتهم ، وأنهم ليسوا ضارين بأي شخص آخر."

في الختام، تجنب الخاطر المخاوف المستمرة بشأن ما إذا كان شراء الأصوات لضمان قطر لحقوق استضافة كأس العالم في التصويت في عام 2010، قائلاً إنه يشعر أن قطر مستهدفة بشكل غير عادل بشكل عام. وقال: "أخذنا التحدي على عاتقنا وقد ارتقينا إلى مستوى هذا التحدي".

عندما سئل عما إذا كان يشعر أن النقد عنصري ، أجاب: "لن أتطرق إلى نوايا الآخرين ، ولن أدخل في عقول وأرواح الآخرين. لكنك تعلم، من يدري، ربما".