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إيلاف من لندن: قال ثاني أغنى رجل في العالم إنه باع طائرته الخاصة حتى "لا يستطيع أحد أن يرى إلى أين أذهب" بعد أن تعقبه نشطاء المناخ على تويتر.

وتبلغ صافي ثروة برنارد أرنو 152 مليار دولار، وفقًا لقائمة المليارديرات في الوقت الحقيقي من فوربس، متجاوز جيف بيزوس صاحب شركة (أمازون).

وأرنو هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون (LVMH) المختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من سبعين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي و سيفورا.

مقدار التلوث

وظهرت حسابات مثل i_fly_Bernard وlaviondebernard على تويتر لتتبع الطائرة الخاصة لأرنولت والمليارديرات الآخرين للكشف عن مقدار التلوث الذي تسببه.

وقال رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 73 عاما لراديو (كلاسيك) الفرنسية: "في الواقع ، مع كل هذه القصص ، كان لدى المجموعة طائرة وقمنا ببيعها".

أضاف: "والنتيجة الآن هي أنه لا أحد يستطيع أن يرى إلى أين أذهب لأنني أستأجر طائرات عندما أستخدم طائرات خاصة."

وقال ابنه، أنطوان أرنو (45 عامًا)، في نفس المقابلة، إن الأشخاص الآخرين الذين يعرفون مكان طائرة الشركة يمكن أن يقدموا معلومات أساسية للمنافسين.

أضاف: "ليس من الجيد أن يتمكن منافسونا من معرفة مكاننا في أي لحظة، يمكن أن يعطي ذلك أفكارًا، ويمكن أن يعطي أيضًا أدلة، وأدلة".

حساب المراهق

كان مراهق قد أنشأ حسابًا على تويتر في العام الماضي لتتبع طائرة ايلون ماسك الخاصة. ووصف رئيس شركة (SpaceX & Tesla)، الذي يستخدم معلومات الحركة الجوية المتاحة للجمهور، استخدام أي تعقب على تويتر بأنه تهديد محتمل لسلامته - وعرض على الشاب 5 آلاف دولار لإغلاق حساب التعقب (ElonJet) الذي تم رفضه.

في وقت سابق من هذا العام، طلب طالب بجامعة فلوريدا من ماسك 50 ألف دولار، وهو ما رفضه رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم.