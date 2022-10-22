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مكسيكو: باتت العاصفة الاستوائية روسلين بقوة إعصار من الفئة الرابعة السبت مع اقترابها من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ ويُتوقع أن تصل إلى اليابسة الأحد، وفق مركز الأعاصير الأميركي.

وقال المركز في أحدث تحذير صدر في الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش، إن سرعة العاصفة تناهز 240 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن تضرب ساحل ولاية ناياريت الأحد.

وأضاف "من المتوقع أن تشتد أكثر اليوم. ورغم ضعفها المحتمل الليلة، من المتوقع أن تظل روسلين قريبة أو عند قوة إعصار رئيسي عندما تصل إلى اليابسة الأحد".

وتابع "بالنسبة للمسار المتوقع، سيتحرك مركز روزلين موازيا للساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال منتصف نهار اليوم، ثم يقترب من ساحل غرب وسط المكسيك، ومن المحتمل أن يصل إلى اليابسة على طول ساحل ولاية ناياريت المكسيكية صباح الأحد".

حالة تأهب

وحذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة.

وأردف "من المتوقع أن تؤدي العاصفة الخطيرة إلى فيضانات ساحلية كبيرة قرب وشرق مركزها عند بلوغها اليابسة".

وأعلنت السلطات حالة التأهب الوقائي في ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.

تضرب الأعاصير الاستوائية المكسيك سنويا في سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، ضرب الإعصار بولين ساحل المكسيك على المحيط الهادئ وهو بقوة عاصفة من الفئة الرابعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.