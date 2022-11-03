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جنيف: أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا لضمان التزود بمياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة المتضررة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان إنه "تبنى خطة عمل للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء الذي يتوقع أن يكون قاسيا على السكان في أوكرانيا".

ويشير النص إلى أن "سويسرا ستصرف حزمة بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (معادل في القيمة للدولار) لهذا الغرض. وستستخدم هذه الأموال خصوصاw لتمويل مشاريع تهدف إلى استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بسرعة".

وأضاف المجلس الاتحادي "الهجمات الموجهة ضد هذه البنى التحتية وشبكات الإمداد في الأسابيع الأخيرة فاقمت الوضع الإنساني للسكان المتضررين من الحرب".

وتابع البيان "بالنظر إلى الوضع الصعب في أوكرانيا، تحتاج البلاد إلى مزيد من المساعدة الدولية... إرسال سويسرا لمعدات إغاثة إضافية (مولدات ومضخات ومحطات معالجة المياه) قيد الدراسة".

وقالت الحكومة إنها طلبت من البرلمان تخصيص 76 مليون دولار للمساعدة في تغطية النفقات الإضافية.