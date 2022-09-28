قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.

تتضمن هذه المساعدة الجديدة الهادفة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمد المتوسط والطويل، بشكل خاص 18 نظاما مدفعيا دقيقا من طراز "هيمارس" و 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.

ولا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات الأوكرانية التي تقاتل حاليًا ضد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد، ولكن بمعدات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل عدة أشهر.

وأكد البيان أن هذه المساعدة الجديدة "تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".

وأضاف البنتاغون أن ذلك "يمثل استثمارًا يمتد لسنوات في القدرات الضرورية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر في الوقت الذي تدافع فيه عن سيادة أوكرانيا وأراضيها ضد العدوان الروسي".

وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 16,2 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير و16,9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.