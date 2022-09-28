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واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الابيض الاربعاء "لن نعترف ابدا بهذه المحاولات غير القانونية وغير الشرعية للضم"، في اشارة الى الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في مناطق اوكرانية تسيطر عليها تمهيدا لضمها.

واكدت كارين جان بيار أن الولايات المتحدة وحلفاءها تعد لفرض عقوبات اقتصادية "إضافية" على موسكو، وذلك بعدما أعلنت الاخيرة الاربعاء أن المناطق الاوكرانية الأربع التي تسيطر عليها قامت "بخيار حر لصالح روسيا".