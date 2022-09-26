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جنيف: دعت الولايات المتحدة الاثنين إلى نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية حيث تُتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقدّمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف مشروع قرار بهذا الشأن للمجلس. ويطلب النص الذي اطلعت عليه فرانس برس أن يُعقد النقاش خلال الدورة 52 للمجلس، العام المقبل.