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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من منبر الأمم المتحدة السبت أن بلاده ستتخذ "خطوات قوية" لمنع "التدخل الخارجي" في تايوان.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب أن نكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية وأن نتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي".

كذلك، دعا وزير الخارجية أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما "يتفاقم". وقال "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية"، داعياً الى إيجاد "حل سلمي".