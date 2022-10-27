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واشنطن: أعلن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون المناخ جون كيري الأربعاء أن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغيّر المناخي خلال قمة المناخ المقبلة.

وتطالب الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف "كوب 27" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المرجح أن تكون هذه القضية الأكثر سخونة خلال المؤتمر.

وقال كيري في مؤتمر صحافي إن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 نص على أنه يتعين على الموقعين عليه بذل جهود أكبر للتعامل مع الخسائر والأضرار، مضيفا "الآن علينا الانتقال إلى المستوى التالي والدخول في حوار جاد حول كيفية تعامل العالم" مع هذه القضية.

وتابع "نحن على استعداد في شرم الشيخ وبشكل كامل بحث جميع السبل التي يمكننا من خلالها أن نحاول أن نكون منصفين وأن نجمع جهود العالم لمساعدتنا في معالجة مخاوف الكثير من دول العالم".

وأكد كيري "لذلك ندعم بشدة معالجة موضوع الخسائر والأضرار في سياق عملية الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من تطرق اتفاق باريس لهذه القضية، إلا أن الدول الغنية التي جنت ثروات من اعتمادها على الوقود الأحفوري تمتنع عن معالجتها.

وقال كيري "آمل في هذا العام أن يكون الجميع الى حد على الموجة نفسها، وأن يدركوا أن هناك بعض التفاوتات الخاصة، وهؤلاء يستحقون بعض الاهتمام الخاص".

وأضاف أن افريقيا مسؤولة عن ثلاثة بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، لكن 17 دولة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغير المناخي تقع في هذه القارة.

وأشار كيري الى أن الولايات المتحدة ستصدر خلال المؤتمر في مصر إعلانات بشأن مساعدة افريقيا على التكيف مع التغير المناخي.