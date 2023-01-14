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إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن إرسال دبابات (تشالنجر 2) إلى أوكرانيا لتعزيز المجهود الحربي ضد القوات الروسية الغازية.

وستبدأ قوات أوكرانية في التدريب على استخدام تلك الدبابات المملكة المتحدة، وقال مسؤولون بريطانيون إنه يجب اتخاذ القرار الآن من أجل ضمان تدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام المركبات القتالية المتقدمة قبل هجوم الربيع الوشيك.

كما سيتم إرسال دعم مدفعي إضافي من قبل المملكة المتحدة لمساعدة حكومة كييف في مواجهة عدوان الكرملين.

وتأمل المملكة المتحدة في أن يحذو الحلفاء الآخرون حذوها، وعلى الأخص ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات (ليوبارد 2) التي تم تصنيعها بأعداد أكبر بكثير وتستخدمها عدة دول أوروبية أخرى.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن مصدر بريطاني إنه من المرجح أن يتم تدريب حوالي 60 جنديًا أوكرانيًا في المملكة المتحدة على كيفية تشغيل الدبابات.

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق وأحالت جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان إلى مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت.

اتصال هاتفي

وإلى ذلك، فإنه عقب اتصال هاتفي بين ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن الزعيمين اتفقا على "الحاجة لاستغلال هذه اللحظة" بعد أن "دفعت الانتصارات الأوكرانية القوات الروسية إلى التراجع".

وأضاف المتحدث: "أوضح رئيس الوزراء طموح المملكة المتحدة لتكثيف دعمنا لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توفير دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية.

وقال: "شدد رئيس الوزراء على أنه وحكومة المملكة المتحدة بأكملها سيعملون بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لتقديم نوع الدعم الذي سيسمح لأوكرانيا بالضغط على مصلحتها وكسب هذه الحرب وتأمين سلام دائم".

وعلى صلة، غرد السيد زيلينسكي قائلاً: "الدعم القوي دائمًا للمملكة المتحدة أصبح الآن غير قابل للاختراق وجاهز لمواجهة التحديات. وفي محادثة مع رئيس الوزراء ، شكرت على القرارات التي لن تقوينا في ساحة المعركة فحسب ، بل سترسل أيضًا الإشارة الصحيحة إلى الآخرين من الشركاء".