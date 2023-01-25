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لوساكا: دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء لاتخاذ خطوات عاجلة ومقاومة للتغيرات المناخية بهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا وذلك أثناء جولة لها في زامبيا.

وفي ختام زيارة استمرت يومين للدولة الواقعة بجنوب القارة الأفريقية، قالت يلين إن تغير المناخ الناجم عن شدة وتواتر العواصف والفيضانات والجفاف، ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية في أفريقيا.

وقالت خلال جولة في مشروع يقدم المساعدة لصغار المزارعين في إدارة تداعيات تغير أنماط الطقس "ينبغي أن نتخذ إجراءات عاجلة لتكييف الممارسات الزراعية والتكنولوجيا مع المناخ المتغير".

والمشروع الواقع على بعد 40 كلم عن العاصمة لوساكا، يموله "صندوق المناخ الأخضر" الذي تلقى مليار دولار من الحكومة الأميركية.

مشاريع مبتكرة

وقالت إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لـ"المشاريع المبتكرة" بما فيها تزويد المزارعين ببذور أكثر مقاومة للجفاف والحرارة والظروف القاسية.

ونددت يلين بـ"الحرب العدوانية غير المبررة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي "أضرت بأفريقيا من خلال مفاقمة انعدام الأمن الغذائي القائم وخلق عبء غير ضروري على اقتصاد القارة".

ومن المقرر أن تواصل يلين، التي زارت السنغال، جولتها الأفريقية في دولة جنوب أفريقيا، وذلك بعد أيام قلية على زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بريتوريا.