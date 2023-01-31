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باريس: أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو الثلاثاء أن فرنسا ستزود أوكرانيا 12 مدفعاً إضافياً من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.

وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.