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إيلاف من لندن: حذرت مسؤولة برلمانية بريطانية من مخاطر التهديدات المعادية التي يشكلها تطبيق تيك توك TikTok رغم أنه صار ظاهرة ثقافية ولديه أكثر من مليار مستخدم.



وتتزايد المخاوف في المملكة المتحدة بشأن الشركة الأم الصينية. وبينما لا تفرض حاليًا حظرًا بالجملة مثل الولايات المتحدة، يتم حث البريطانيين على التفكير فيما إذا كان استخدام التطبيق فكرة جيدة.



وتم حث الناس على حذف TikTok من هواتفهم، حيث حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني من "أننا ساذجون" بشأن التهديد الذي يشكله التطبيق.

تهديدات معادية



وقالت أليسيا كيرنز، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين، إن الاحتفاظ بمنصة مشاركة الفيديو مثبتة ترك بيانات المستخدمين الشخصية معرضة لتهديدات "معادية" - وتحديداً الحكومة الصينية.

ونفت شركة TikTok، المملوكة لشركة بايتدانس ByteDance ومقرها بكين، تسليم مثل هذه المعلومات على الإطلاق. لكن السيدة كيرنز أخبرت (سكاي نيوز) يوم الأحد: "لا يستحق وجود هذه الثغرة الأمنية على هاتفك. إنه مصدر البيانات النهائي لأي شخص لديه جهود عدائية."

وعندما سُئلت عما إذا كان على الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق حذفه، أجابت رئيسة لجنة الشؤون البرلمانية: "بدون سؤال".

وفي حين أن منصة TikTok تحظى بشعبية كبيرة ، خاصة بين المراهقين، ولديها أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فقد خضعت للتدقيق بشكل متزايد بشأن كمية المعلومات التي تجمعها من هواتف الأشخاص.

وفي المملكة المتحدة وأوروبا ، وحتى أكثر من ذلك في الولايات المتحدة، حيث تم طرح حظر تام، أثيرت مخاوف من إمكانية وصول الشركة إلى هذه البيانات وتسليمها إلى المسؤولين الصينيين.

يأتي ذلك بعد الكشف عن أن موظفي بايتدانس ByteDance استخدموا بيانات TikTok في محاولة لتتبع العديد من الصحفيين الغربيين واكتشاف مصادرهم.

وكشف تحديث لسياسة الخصوصية للتطبيق أيضًا أن بعض الموظفين في الخارج يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم في ظروف معينة. وقالت السيدة كيرنز: "يجب أن يشعر الجميع بالقلق حيال ذلك".

رفض الادعاءات

ورفضت TikTok باستمرار الادعاءات المرفوعة ضدها، حيث أخبرت التنفيذية ليز كانتر لجنة السيدة كيرنز في ديسمبر أن الصين لم تطلب من المنصة بيانات المستخدم في المملكة المتحدة من قبل الصين ولن توفرها إذا كانت كذلك.

وفي الولايات المتحدة، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد TikTok بسبب انتهاكات الخصوصية المزعومة، أصرت الشركة على أن عملها مستقل عن ByteDance وأن المستخدمين آمنون.

لكن السيدة كيرنز قالت لشبكة سكاي نيوز: "إننا ساذجون" و "علينا أن نكون أكثر جدية في حماية أنفسنا".

ويعرف TikTok أشياء مثل عنوان IP الخاص بك ، والتطبيقات الأخرى التي لديك على هاتفك، ومن الواضح أن أي معلومات تسجيل تقدمها مثل عنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

وفي TikTok مطلوب الإذن للوصول إلى بيانات الموقع وجهات الاتصال الخاصة بك ، ولكن على عكس الآخرين ، فهو أكثر ترددًا في عدم الرد على الإجابة وسيطالبك بانتظام إذا لم تقم بذلك.

بيانات

وداخل التطبيق، هناك ما يتعلمه التطبيق عن المستخدمين من خلال بياناتهم وعادات المشاهدة يدعم الخوارزمية الفعالة المعروفة التي تنشئ خلاصة منظمة لا نهاية لها من مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم ضبطها وفقًا لاهتماماتهم.

لقد ساعد في تحويل التطبيق إلى عملاق ثقافي عالمي ، مع ظهور اتجاهات جديدة عبر الإنترنت بانتظام بين العدد المتزايد من المستخدمين.

وعلى الرغم من شعبيتها، تواجه TikTok احتمال حظرها في الولايات المتحدة، حيث تم حظرها بالفعل في بعض المدارس وأماكن العمل وعلى أجهزة السياسيين في الكونغرس.

وكشف الديمقراطيون والجمهوريون العام الماضي عن تشريع من الحزبين يحظر TikTok في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية الأميركية عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أيضًا أن يدلي شو جي تشيو رئيس تيك توك بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة الأميركية في مارس.

ولم يشر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ما إذا كان سيدعم حظرًا تامًا ، وهو خيار نووي حاول سابقًا الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه أمر بمراجعة الحكومة للتطبيقات المملوكة لأجانب.

