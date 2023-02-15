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هلسنكي: بدأ عمال الموانئ الفنلنديون إضرابًا الأربعاء يهدد بوقف الواردات والصادرات بشكلٍ شبه كامل في الدولة الاسكندنافية، بعد فشل مفاوضات بشأن الأجور على خلفية التضخم.

وقال يوها أنتيلا المسؤول في نقابة عمال النقل التي تمثل أكثر من 95 بالمئة من عمال الموانئ الفنلنديين، إنّ "الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق".

وتوقعت نقابة أرباب العمل في الموانئ من جهتها "أضراراً كبيرة" بسبب التوقف عن العمل.

وقالت نقابة أرباب العمل "الإضراب سيعطل النشاط في كل الموانئ الفنلندية، والتي تمثل 90 بالمئة من التجارة الدولية لفنلندا، أو 280 مليون يورو في اليوم".

نقابة عمال النقل

وطالبت نقابة عمال النقل في الموانئ بزيادة كبيرة في الأجور لمواكبة التضخم الذي بلغ 9,1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، وأجرت مفاوضات مع أرباب العمل باءت بالفشل مساء الثلاثاء.

وقالت النقابة "تم رفض المقترحات لأنها لم تكن مناسبة على الإطلاق".

كذلك دعت إلى إضراب في قطاعي النقل البري والوقود، يستمر حتى 21 شباط/فبراير.

وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل حوالى 9000 موظف.