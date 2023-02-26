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روما: قضى أربعون مهاجرا بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر، في غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا على ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

في المقابل أكدت فرق الإغاثة الإيطالية في تغريدة انتشال 28 جثة فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى بعيدا عن المركب الذي كان يقل بحسب وسائل الاعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا. وأوضحت فرق الاغاثة أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصا.