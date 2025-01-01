إيلاف من لندن: في أول زيارة للخارج في العهد الجديد، وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الرياض اليوم الأربعاء على رأس وفد يضم أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وكان في استقبال الوفد السوري نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي.

ويوم الاثنين الماضي، قال الشيباني إنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، مضيفا أنه قبل الدعوة. وأضاف -في منشور على منصة إكس- أنه يتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية على كافة المجالات.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التقى الأسبوع الماضي وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

كما وصلت صباح اليوم الأربعاء أول طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية سعودية إلى مطار دمشق الدولي ضمن جسر جوي أعلنت الرياض عن إطلاقه.

وتأتي زيارة الوفد السوري بعد أقل من شهر على إطاحة الثوار بنظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.