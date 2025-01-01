إيلاف من الكويت: قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أنه :"في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول، تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلاً بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت سلمان الخالدي الصادر بحقه 11 حكما بالحبس واجب النفاذ، والمعمم عنه عربيا ودوليا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية. وفقاً لما نشرته "السياسة الكويتية".

كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت. وأضافت أن الواقعة بدأت برصد المتهم داخل جمهورية العراق، حيث شكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من ينتهك القانون.

وطبقاً لصحيفة القبس الكويتية فإن الخالدي سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على الكويت ورموزها القيادية.