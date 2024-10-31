إيلاف من الكويت: أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قراراً بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، وذلك بناءً على رغبته مع منحه رتبة فريق أول، اعتباراً من تاريخ 30 تشرين الأول (اكتوبر) 2024.

ووفقاً لما نقله موقع "القبس" أشاد النائب الأول بما قدمه رئيس الأركان الفريق بندر المزين بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ساهمت في تطوير الجيش الكويتي، من خلال مختلف المناصب التي تبوأها طوال فترة خدمته على مدى 40 عام، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

